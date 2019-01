Fulda Tegut eröffnet 2019 neue Filialen in Süddeutschland

Die Supermarktkette Tegut will in Hessen und Süddeutschland weitere Filialen aufmachen. «Wir wollen in 2019 weiter wachsen und setzen unseren Expansionskurs mit Fokus auf die südlichen Bundesländer fort», sagte Geschäftsführer Thomas Gutberlet am Montag laut einer Mitteilung in Fulda.