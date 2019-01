Berlin/Stuttgart vor 4 Stunden

Stuttgart: Stickoxid-Werte 2018 so hoch wie nirgendwo sonst

Die Luftverschmutzung vor allem aus Diesel-Abgasen bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) im vergangenen Jahr überschritten. Nirgendwo ist die Luftverschmutzung bislang so hoch wie in Stuttgart.