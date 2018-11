Stuttgart vor 2 Stunden

Strobl will über Freiburger Vergewaltigungsfall aufklären

Nach heftiger Kritik im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg will der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch (14 Uhr) mehr Licht ins Dunkel des Falls bringen.