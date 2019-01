Glatte Straßen haben im Südwesten mehrere Unfälle verursacht. Bereits am späten Mittwochnachmittag verlor ein 18-jähriger Fahranfänger im Rems-Murr-Kreis die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Sein Wagen überschlug sich, Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Wenige Stunden später kam ein 20-Jähriger im Enzkreis mit seinem Auto von der Straße ab. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Auf der Autobahn 8 nahe Ulm kam der Verkehr am Mittwochabend komplett zum Erliegen. „In diesem Bereich gab es starken Wind, Eis- und Schneeglätte“, sagte ein Polizeisprecher. Die Behörde zählte sechs Unfälle mit Blechschäden. Einsatzkräfte sperrten die Strecke für den Einsatz von Räumfahrzeugen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz gab es rund ein Dutzend Unfälle mit Sachschäden, die nach ersten Erkenntnissen auf glatte Straßen zurückzuführen sind. Im Landkreis Rastatt fuhr ein 67-jähriger Autofahrer extrem langsam und behinderte den Verkehr.

Polizeiangaben zufolge war er mit Sommerreifen unterwegs, deshalb erwarten ihn eine Anzeige, ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld. Auch andere Polizeipräsidien in Baden-Württemberg meldeten vereinzelt Unfälle. Informationen über weitere Verletzte gab es zunächst nicht.

Nach einer rutschigen Nacht sollte es auch tagsüber glatt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schneefall vor allem in den höheren Berglagen könne für Autofahrer gefährlich werden, hieß es. Und auch in der Nacht zum Freitag sollten Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein – vor allem in der Mitte und im Osten des Landes.

(dpa)