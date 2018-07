von dpa

Ein Gewittertief beschert dem Südwesten zum Wochenende den ersehnten Regen, aber auch Hagel und Sturmböen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es zu starken Gewittern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. „Der Sommer nimmt sich am Wochenende eine Pause“, sagte am Freitag ein Meteorologe des DWD in Stuttgart.

Vielerorts kann es zu Starkregen mit bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden kommen. Zudem könnten Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Stundenkilometer durch den Südwesten fegen. In manchen Gebieten warnt der DWD deshalb auch vor Unwettergefahr. Am Freitag waren wegen der Hitze die Ozonwerte angestiegen. Sie erreichten am Nachmittag Werte von 135 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Niedrigwasser in Flüssen und Seen

Laut der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe führen zahlreiche Gewässer des Landes Niedrigwasser. Vor allem kleine und mittlere Gewässer seien betroffen, ein besonders niedriger Stand wurde in diesem Jahr aber noch nicht erreicht.

Bodenbrände seien im Sommer immer ein Risiko, warnte das Landwirtschaftsministerium. „Die vereinzelten Regenfälle bringen zwar lokal eine leichte Entspannung, aber für eine komplette Entwarnung regnet es insgesamt zu wenig“, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Freitag. Nach dem Wochenende kommt dann der Sommer nach Baden-Württemberg zurück: Am Montag wird mit Temperaturen von um die 31 Grad gerechnet.

