Sinsheim Schwer verletzter Motorradfahrer bei Sinsheim

Bei einem Verkehrsunfall bei Sinsheim ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei am Ostersonntag auf der L550 von Sinsheim Richtung Sinsheim-Weiler (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen, die nicht verletzt wurde. Die Unfallstelle wurde zur Mittagszeit in beide Richtungen voll gesperrt. Laut der Polizei in Mannheim kam es aber nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen.