Sigmaringen vor 3 Stunden

Staatsanwalt ermittelt gegen Mitarbeiter von Flüchtlingsamt

Wegen falscher Abrechnungen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Sigmaringen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Hechingen am Montag.