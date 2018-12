Die Bindekraft der großen christlichen Kirchen lässt massiv nach. Das zeigen die leeren Kirchenbänke noch mehr als die Austritte. Vor allem durch Überalterung sinken die Mitgliederzahlen in Deutschland jedes Jahr um etwa eine halbe Million. Dass die Einnahmen trotzdem steigen, verdanken die Kirchen ihrem weltweit einzigartigen Finanzierungssystem. In Deutschland zieht der Staat die Kirchensteuer mit ein, die auch noch an die Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt ist. Ziemlich sicher wären die Einnahmen sonst erheblich niedriger.

Die Kirchen verwenden viel Mühe darauf, dass über ihr Privileg möglichst wenig diskutiert wird und die Akzeptanz erhalten bleibt. Ausführlich führen sie die sozialen Zwecke vor, in die das Geld teilweise auch fließt. Bisher geht die Strategie einigermaßen auf. Viele Menschen bleiben Mitglied, obwohl Glaubensdebatten weiträumig an ihnen vorbeilaufen. Dennoch spricht manches dafür, dass die fetten Jahre für die Kirchen zu Ende gehen.