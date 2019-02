Vöhrenbach – Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Vöhrenbach einen 36-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte nach einem Familienstreit gedroht, seine 38-jährige Frau zu erschießen. Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusspistole.

Einsatzkräfte aus Göppingen

Die Beamten des Spezialkommandos waren am Freitag von Göppingen her in Mannschaftsstärke in den Schwarzwald ausgerückt, nachdem zunächst nicht klar war, wie gefährlich sich die Situation in Vöhrenbach tatsächlich darstellte. Die Beamten boten dabei alles auf, was angesichts einer massiven Bedrohungslage nach Polizei-Standard zum Einsatz kommt: behelmte Einsatzkräfte mit schwerem Rammgerät, außergewöhnlich bewaffnet. „Das ist eine eintrainierte Vorgehensweise“, sagt dazu Harri Frank, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Anfrage des SÜDKURIER.

Ehefrau floh zur Polizei

Tatsächlich mussten die Beamten von einer dramatischen Zuspitzung ausgehen. Der 36-jährige Familienvater hatte nach Polizeiangaben am frühen Abend in offenbar angetrunkenem Zustand seiner 38-jährigen Frau gedroht, sie mit einer Pistole zu erschießen. Die Frau ergriff mit zwei drei und acht Jahre alten Kindern daraufhin die Flucht aus der Wohnung und alarmierte die Polizei.

Vor Ort übernahm der St. Georgener Revierleiter Udo Littwin die Leitung des Einsatzes, in dessen Verlauf rasch die Spezialkräfte aus Göppingen angefordert wurden. Diese sorgten vor ihrem Zugriff nach Informationen dieser Zeitung dafür, dass die Gasversorgung in dem betroffenen Straßenabschnitt unterbrochen wurde – auch dies nach Einschätzung von Harri Frank ein Standard-Vorgehen, um weitreichende Gefahren für Leib und Leben abzuwehren.

Mit Rammbock in die Wohnung

Beim eigentlichen Zugriff des SEKs wurde der 36-jährige Vöhrenbacher schließlich in Gewahrsam genommen, ohne dass ein Schuss fiel oder dass jemand verletzt wurde. Wie genau die Beamten des Mannes habhaft wurden, darüber hüllen sich Spezialkräfte und örtliche Polizei in Schweigen, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Harri Frank verrät immerhin so viel: „Man kann davon ausgehen, dass die Kollegen nicht erst an die Türe geklopft haben.“ Nach dem Einsatz wurde der Vöhrenbacher ärztlich betreut und nach Angaben der Polizei angesichts seines psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht.

Tödliche Schüsse in Villingen

Erst vor zwei Wochen war es am Stadtrand von Villingen auf einem Parkplatz nachts zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, bei dem auch eine Schusswaffe eine fatale Rolle gespielt hatte. Bei einer mutmaßlichen Schießübung mit einer Militärwaffe war ein 23-Jähriger durch eine Salve ums Leben gekommen, die sich aus einem Schnellfeuergewehr gelöst hatte. Ein 22-Jähriger, der ihm die Waffe gereicht haben soll, wurde daraufhin ärztlich betreut. Er wurde ebenso Zeuge des tödlichen Hantierens mit der Waffe wie die Freundin des Opfers. Sie hatte danach in höchster Not die Polizei gerufen.