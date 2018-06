von Hermann-Peter Steinmüller, Anja Greiner, Gregor Moser und Nils Köhler

Neuhausen ob Eck – Drei Tage Musik, drei Tage Party – Southside ist für viele Jugendliche ein Lebensgefühl. Die ersten Fest-Besucher schleppten schon am Donnerstag ihre Rucksäcke und Zelte auf das Gelände bei Neuhausen ob Eck, das bis zum Sonntag über 60 000 Gäste beherbergen soll. Festival-Erprobte wissen: Wer früh anreist, kann noch einen der begehrten Zeltplätze nah am eigentlichen Festivalgelände ergattern – da spielt die Musik. Zum einen, weil die Wege in der angwachsenden Zeltstadt sonst weit sind und man sich seinen Nachbarn am liebsten aussucht. Aber auch, weil weiter hinten die Dixie-Klos stehen, die jeder zwar irgendwie braucht, aber so nah auch wieder nicht.

So stauten sich schon die Autos mit Festival-Publikum auf der Landesstraße zwischen Friedingen an der Donau und dem Festivalgelände. Unter den Anreisenden sind an diesem Donnerstag auch Schüler, die das vorgezogene Wochenende für sich unter das Motto stellen: Lernen fürs Leben. Zu ihnen gehört Kathleen (17) aus Karlsruhe. Sie gibt zu: „Ich habe mich krank gemeldet.“ Solche Mogelei hat Pia (16) aus Rottweil nicht nötig: „Wir haben wegen des mündlichen Abiturs heute und morgen frei,“ sagt sie. Jasmin (18) aus Tuttlingen wählte einen anderen Weg: „Ich war heute in der Schule. Heute Nacht fahre ich wieder heim. Morgen dann noch einmal Schule und dann geht es endgültig zum Southside nach Neuhausen.“ Der 17 Jahre alte Felix kommt ebenfalls aus Tuttlingen. Er ist Auszubildender und hat noch gearbeitet. "Morgen habe ich mir freigenommen.“

Dass Schüler bereits am Donnerstag anreisen, um sich einen guten Platz zum Zelten zu sichern, hat Tradition. "Als Gruppe von zehn bis 15 sind wir schon damals am Donnerstag zum Festival gefahren," erinnert sich ein ehemaliger Schüler der Waldorfschule Wahlwies ans Southside 2005. Eine Entschuldigung für den Freitag hätten sie nicht in der Schule abgegeben, obwohl eigentlich klar war, dass der Freitag auch Schultag war. "Die Eltern haben es natürlich gewusst und grünes Licht gegeben", sagt der ehemalige Wahlwies-Schüler. Stress habe es anschließend in der Schule hin und wieder gegeben, zumal nicht alle Lehrer von dem Festival gewusst hätten. "Offiziell war das aber nie erlaubt."

Schulverwaltungen bleiben hart

An den Schulen in der Region ist Southside natürlich ein Faktor, den es einzupreisen gilt. Dort weiß man, dass Unterricht auch Unterricht sein muss, so wie es von der Schulbehörde verlangt wird. Wer außerhalb der Ferien und Feiertage frei haben will, beißt an offizieller Stelle auf Granit – ob es nun früher in die Ferien geht oder zum Southside-Camping. So lässt Schulleiterin Hanna Schönfeld keinen Zweifel daran, dass es am Ellenrieder-Gymnasium in Konstanz klare Vorgaben gibt. "Southside ist keine Entschuldung. Wir haben deutlich der Klassenstufe signalisiert, dass das Festival keine Entschuldigung ist." Ein Fernbleiben vom Unterricht werde als Fehlzeit gewertet.

Entschuldigung muss sein

Am Konstanzer Humboldt-Gymnasium war Southside in den vergangenen Jahren nach Angaben von Schulleiter Jürgen Kaz kein größeres Problem. Allerdings stehe fest: "Wir sehen in dem Festival keinen Schulbezug." Wer am Freitag fehlt, muss eine Entschuldigung vorlegen. In Einzelfällen werde man auch ein ärztliches Attest fordern. "Wir sehen darin aber kein größeres Thema."

In Villingen-Schwenningen appelliert die Schulleitung an das Verantwortungsbewusstsein der Schüler: „Der Freitag ist ein normaler Unterrichtstag. Genau, wie man später im Beruf seine Verpflichtungen hat, haben die Schüler hier ihre Verpflichtungen, die stehen nicht zur Disposition", erläutert Jochen von der Hardt, Schulleiter am Gymnasium am Romäusring. Er rechne aber zunächst einmal nicht damit, dass jemand fehlt. "Wie wir das handhaben, falls doch, muss im Einzelfall geprüft werden.“

Eine Sonderregelung gibt es auch nicht am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf für das Southside-Festival. Allerdings hat man dort auch die besonderen Wünsche der Jugendlichen im Blick. „Wir stellen dafür niemanden am Freitag frei“, betont Schulleiterin Anette Ebinger. Allerdings würden am Montag keine Klausuren geschrieben, und insofern nehme die Schulleitung Rücksicht darauf, dass viele Schüler das Festival besuchen. Mit diesem Vorgehen sei die Schulgemeinschaft auch schon in den vergangenen Jahren gut gefahren. Den Abiturienten, für die ab Montag ihre letzte Schulwoche anbricht, gesteht die Schulleiterin Eigenverantwortlichkeit zu. Und sie sagt: „Da wird niemand nachzählen, ob alle 69 anwesend sind.“

Southside Heute startet das Southside-Festival, am Donnerstag öffneten bereits die Zeltplätze und für den Abend war ein Vorprogramm geplant. Der Veranstalter rechnet bis Sonntag mit 60 000 Besuchern. Rund 100 nationale und internationale Künstler und Bands treten auf, darunter etwa Billy Talent, Mike Perry und The Kooks. (dpa)

