von SK

Der 23 Jahre alte Sohn sei nach der Auseinandersetzung in der Nacht zum Freitag aus dem Wohnhaus der Mutter in Bisingen (Zollernalbkreis) zu Fuß geflohen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum, wo sie operiert wurde. Ihr Zustand sei stabil.

Durch Hilferufe des Opfers wurde laut Polizeiangaben der 53-jährige Ehemann auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Zwischen den Männern sei es zu einem Kampf gekommen, bei dem beide Verletzungen erlitten. Auch der Ehemann musste medizinisch versorgt werden. Der 23-Jährige wurde am Samstag unweit des Tatortes von einer Polizeistreife festgenommen. Zum Grund des Streits konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa/lsw)