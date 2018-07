Die Zahl der von Baden-Württemberg aufgenommen Flüchtlinge ist im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gesunken. In den ersten sechs Monaten des Jahres sind 5457 Flüchtlinge neu in Baden-Württemberg untergekommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch rund 2000 Menschen mehr gewesen.

Diese Zahlen teilte das Innenministerium dem SÜDKURIER auf Anfrage mit. Knapp ein Viertel dieser Flüchtlinge (1133 Personen) stammt aus Nigeria. Damit stellen Flüchtlinge aus dem westafrikanischen Land erstmals die größte Gruppe der Zugänge in Baden-Württemberg. Die Anerkennungsquote bei Asylanträgen nigerianischer Flüchtlinge ist allerdings eher gering. 2016 bezifferte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) die Zahl der erfolgreichen Asylanträge von Nigerianer auf bundesweit 6,1 Prozent.

Weiter rückläufige Flüchtlingszahlen

Die zweitgrößte Gruppe der Neuankömmlinge in Baden-Württemberg bilden zur Jahresmitte syrische Staatsangehörige mit 675 Personen. Ebenfalls stark vertreten sind nach wie vor Flüchtlinge aus Irak, Iran, Eritrea, Guinea, Gambia und Afghanistan. Zudem haben allein 357 der in den ersten sechs Monaten des Jahres im Südwesten aufgenommen Flüchtlinge die türkische Staatsangehörigkeit. Insgesamt sind derzeit rund 4600 Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht.

Damit setzte sich in der ersten Jahreshälfte der Trend zu weiter rückläufigen Flüchtlingszahlen fort. Insgesamt waren im gesamten Vorjahr nach Angaben des Innenministeriums rund 16000 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg gekommen, im Schnitt rund 44 Menschen pro Tag. 2017 stammte die größte Gruppe mit rund 2700 Personen noch aus Syrien. Danach folgten die Herkunftsländer Nigeria, Irak, Gambia und Afghanistan. (uba)

