Die Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland gehen regional weiter stark auseinander. Sie bleiben im Osten klar unter dem Niveau im Westen, aber auch innerhalb Baden-Württembergs gibt es große Unterschiede. Der Südwesten liegt bei der Rangliste der mittleren Verdienste Ende vergangenen Jahres mit 3546 Euro brutto auf Platz zwei. Den Spitzenplatz belegt Hamburg mit 3619 Euro. Auf Rang drei kommt Hessen mit 3494 Euro. Das geht aus einer Auswertung neuer Daten der Bundesagentur für Arbeit durch die Linke-Bundestagsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Schlusslicht der Länder ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2391 Euro, knapp davor liegen Thüringen (2459 Euro) und Sachsen (2479 Euro).

Mittlerer Verdienst im Kreis Böblingen: 4596 Euro brutto

In Stuttgart betrug der Verdienst von Vollzeitbeschäftigten Ende vergangenen Jahres im Mittel 4351 Euro im Monat, in Karlsruhe waren es 3682 Euro, in Mannheim 3829 Euro, in Heilbronn 3771 Euro oder in Freiburg 3471 Euro. Im Kreis Böblingen betrug der Bruttomonatsverdienst 4596 Euro. Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte, die hervorragenden Verdienste im Land zeigten, wie leistungsfähig und innovativ die Wirtschaft sei. „Unsere starke Industrie mit ihren Exporterfolgen und unser breit aufgestellter Mittelstand erarbeiten gemeinsam mit den einsatzbereiten und gut qualifizierten Menschen diese Erfolg.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund im Südwesten argumentierte ähnlich wie das Ministerium. Gleichwohl dürfe diese Durchschnittsbetrachtung nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier nicht alle Beschäftigten von dieser Entwicklung profitierten. Als Beispiel wurden befristete Arbeitsverhältnisse oder auch Leiharbeiter sowie Teilzeitbeschäftigte genannt. Am wenigsten bekamen Vollzeitbeschäftigte Ende vergangenen Jahres im Mittel mit 2183 Euro brutto im Monat im Landkreis Görlitz in Sachsen. Bundesweit am besten verdient wurde demnach in Ingolstadt in Bayern mit 4635 Euro.

Der bundesweite Schnitt der mittleren Entgelte lag zum Stichtag 31. Dezember 2017 bei 3209 Euro und damit etwas höher als ein Jahr zuvor mit 3133 Euro. Dabei verdienten Vollzeitbeschäftigte im Westen mit nun 3339 Euro im Schnitt weiter spürbar besser als im Osten mit 2600 Euro.

So wird der Mittelwert berechnet

Wie hoch Verdienste regional sind, kann von vielen Faktoren abhängen – zum Beispiel, ob es in einer Stadt Unternehmen mit gut bezahlten Jobs gibt. Einfluss auf die Gehaltshöhe hat auch die Qualifikation von Arbeitnehmern. Die jährliche Statistik bezieht sich auf eine speziell definierte Spanne der Einkommen – mit einer Begrenzung am oberen Rand, und zwar an der Grenze, bis zu der Beiträge zur Rentenversicherung erhoben werden dürfen. Dies soll auch vermeiden, dass extreme „Ausreißer“ nach oben das Bild verzerren. Aus dieser Einkommensspanne wird dann ein Mittelwert (Median) gebildet, der aber nicht dem arithmetischen Mittel entspricht.

Die Daten beziehen sich jeweils auf den Stichtag 31. Dezember. Einbezogen werden auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zulagen und Zuschläge. Auszubildende sind nicht dabei. Regional zugeordnet wird nach Arbeitsort, Berlin wird zum Osten gezählt. (dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein