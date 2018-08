von dpa/lsw

mit weiteren vier Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei in Offenburg mit. Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt, vier erlitten leichte Verletzungen. Wo sich der Fahrer des unbeleuchteten Wagens befand, war zunächst unklar.

Wegen der verstreuten Trümmerteile war zeitweise der komplette Autobahnabschnitt gesperrt. Nach kurzer Zeit konnte die Fahrbahn Richtung Karlsruhe aber wieder freigeben werden. In südliche Richtung war am Morgen eine Spur wieder befahrbar. Der Polizei zufolge dauert die Sperrung der restlichen Fahrspuren aufgrund der Räumungsarbeiten allerdings noch an.

