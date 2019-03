Benediktiner oder Franziskaner – diese beiden Orden sind weitläufig bekannt. Aber Pallotiner? Sie sind ein kleiner, schlagkräftiger Orden, der nach ihrem Gründer, dem Römer Vincenzo Pallotti (1798 bis 1850) benannt wurde. Weltweit zählen sie 2500 Mitglieder – Tendenz sinkend wie bei allen katholischen Orden. Die Konstanzer Niederlassung der Pallotiner fällt da aus der Reihe: Sie ist inzwischen auf drei Mann angewachsen, demnächst kommt ein Novize (Nachwuchs) dazu.

Seit 100 Jahren sitzen diese Patres direkt am Münsterplatz in einem spannungsreichen Vieleck von Dom, altkatholischer Kirche und Stadttheater. Die Pallotiner erwarben das Gebäude in Hufeisenform von einem Architekten und betreiben dort ein kleines geistliches Zentrum. Das war 1919.

Drei Patres

Bei den Patres Fritz Kretz, Reinhold Maise und Alois Hofmann herrscht eine lockere Atmosphäre. Bei gerade einmal drei Mitgliedern bedarf es keiner Hierarchie im klassischen Sinne. Jeder nimmt seine Aufgabe wahr, sei es als Prediger (Kretz) oder in der Seelsorge in Krankenhaus oder Psychiatrie (Hofmann). Reinhold Maise hat ein ungewöhnliches zweites Standbein aufgebaut: Auf der Insel Mainau schaut er nach Orchideen und Schmetterlingen.

Die Niederlassung strahlt weit über Konstanz hinaus. Es charakterisiert die Pallotiner, dass sie weit vernetzt sind, da sie viel herumkommen. Ihr Netzwerk heißt katholische Kirche, die einige Jahrhunderte älter ist als das www (Worldwideweb). Fritz Kretz beispielsweise war bereits Chef der deutschen Ordensprovinz, bevor er dann zum Leiter des Gesamtordens mit Sitz in Rom gewählt wurde. Der Rückschritt vom Podest des Generalprokurators fiel ihm leicht; wichtiger war ihm damals die Pflege seiner Eltern. Anschließend kam er nach Konstanz, wo er mit zwei Mitbrüdern neuen Schwung in das Gemäuer brachte nach dem saloppen Motto: alles Paletti. Inzwischen haben die Drei eine neue Kapelle eingeweiht, die manchen Christen von außen anzieht: das Coenaculum.

Zweites Standbein

Außer in Konstanz sind die Patres noch auf dem Hersberg (bei Immenstaad) zuhause. Dort betreiben sie ein Internat mit angeschlossenem Bildungshaus. Der Hersberg ist gut bekannt. Pfarrgemeinderäte und Exerzitiengruppen suchen das kleine Schloss mit seinen modernen Anbauten häufig auf. Durch die Lage zwischen Rebstöcken und in Nähe des Bodensees gilt es als attraktiver Standort.