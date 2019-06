von dpa

Deutschland könnte an diesem Mittwoch tropische Hitze um die 40 Grad erleben. Hoch „Ulla“ dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen hochtreiben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. „Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke“, sagte der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich.

Wird ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt?

In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen. Dort waren in Düsseldorf am Dienstag 36,8 Grad gemessen worden - bisher Höchsttemperatur 2019. In Düsseldorf mussten dann auch Rettungskräfte zum Flughafen-Bahnhof ausrücken, weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren.

Die Bahn hatte selbst die Einsatzkräfte informiert. „Wir machen das vorsorglich“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Wird nun ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? „Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario“, meinte Friedrich. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Werte für Frühsommer sehr hoch

Allerdings sind die Werte für den Frühsommer sehr hoch. Deshalb ist wahrscheinlicher, dass ein Allzeit-Juni-Rekord aufgestellt wird. Für den Monat wurde der höchste Wert am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen.

Wegen der hohen Temperaturen müssen Autofahrer auf deutschen Autobahnen mit zeitweiligen zusätzlichen Tempolimits rechnen – vor allem auf älteren Autobahnabschnitten mit Betonfahrbahnen.

Im Südwesten hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung verfügt. Betroffen ist ein drei Kilometer langer Abschnitt der A7 südlich der Anschlussstelle Westhausen im Ostalbkreis, wie die Behörde mitteilte.

Tempo 80 auf Autobahnstrecken

Im benachbarten Bayern kommt ein fünf Kilometer langer Abschnitt der A7 in nördlicher Richtung ab der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau hinzu.

Auf diesen Strecken gilt seit Dienstag Tempo 80 – voraussichtlich bis zum 4. Juli. Hauptgrund ist die Gefahr plötzlicher Verwerfungen von Betonfahrbahnen, sogenannter Blow-ups.

Nebeneinander liegende Betonplatten können sich bei großer Hitze nicht ausreichend ausdehnen, wenn die Abstände zwischen ihnen nicht elastisch genug sind. Sie können sich übereinander schieben, aufwölben oder gar aufplatzen.

Hohe UV-Belastung

Zur extremen Hitze kommt in dieser Woche eine sehr hohe UV-Belastung. Der DWD wies darauf hin, dass die UV-Strahlungswerte im Südwesten derzeit besonders hoch seien. Die Menschen sollten eine starke Sonnenbestrahlung meiden, riet der Dienst.

Unternehmungen sollten nach Möglichkeit auf die Morgen- und Nachmittagsstunden gelegt werden, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr sollte man sich möglichst in Räumlichkeiten drinnen oder im Schatten aufhalten. Babys sollen laut DWD im ersten Lebensjahr nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden.