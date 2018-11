Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Montag in Gutach in Baden-Württemberg mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, verlor die Busfahrerin aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die fünf Kinder an Bord sowie die Fahrerin des Autos wurden leicht verletzt, die Fahrerin des Busses blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei kippte der Bus durch die Kollision auf einer Bundesstraße zur Seite. Demnach hatten sich die Kinder angeschnallt. Nicht zuletzt deshalb dürfte es zu keinen schweren Verletzungen bei ihnen gekommen sein, erklärten die Beamten. Die Straße musste für die Bergung des verunglückten Schulbusses stundenlang gesperrt werden.

(AFP)

