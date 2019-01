Stuttgart 21 Peter Lenks neueste Skulptur: Wer da wohl drunter steckt?

Bildhauer Peter Lenk hat mit seinen satirischen Kunstwerken in der Region schon so manches Mal für Wirbel gesorgt. Nun knöpft sich der Bodmaner Stuttgart 21 vor. Der Irrfahrt des Bahnprojekts setzt er ein unvergleichliches Denkmal. Wer sich in der neun Meter hohen Skulptur mit entgleisenden ICEs herumschlagen muss und wen Lenk sonst so aufs Korn nimmt, ist noch streng geheim. Aber der SÜDKURIER durfte schon mal spickeln.