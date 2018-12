von dpa

Schneefall und Regen sorgten am Wochenende für gemischte Gefühle im Südwesten. Wintersportler freuten sich am Samstag über gute Pisten, Autofahrer mussten sich am Sonntag auf rutschige Straßen einstellen.

Am Feldberg im Schwarzwald lockten Sonne und Schnee am Samstag Skifahrer und Langläufer an. Es war das erste Skiwochenende am größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg.

16.12.2018, Stuttgart: Eine lachende junge Frau fährt auf der schneebedeckten Wiese vor dem Schloss Solitude mit dem Schlitten den Hang hinunter. | Bild: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/dpa

Nach Angaben des Liftverbunds Feldberg waren 8 von insgesamt 38 Liften am Wochenende geöffnet.

3 bis 7 Zentimeter Neuschnee auf dem Feldberg

Die Nacht zum Sonntag brachte dem größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg 3 bis 7 Zentimeter Neuschnee. Insgesamt lagen zwischen 8 und 27 Zentimeter Schnee. Ein bewölkter Himmel, Wind und Glätte trübten das Skifahren allerdings am Sonntag.

16.12.2018, Langenenslingen-Ittenhausen: Gabriel wirft mit einer Schneeschaufel Schnee in die Luft. Am Morgen hat es auf der Schwäbischen Alb geschneit. | Bild: Thomas Warnack, dpa

Auch Autofahrer mussten vor allem am Sonntag besonderes Acht geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteis im Westen und Süden bis zum Mittag durch gefrierenden Regen.

Schnee und Regen am Montag

Ab dem Nachmittag waren insbesondere die höheren Berglagen und der Osten Baden-Württembergs betroffen. Gefrierender Sprühregen und Nässe sorgten für glatte Straßen.

Auch die neue Woche könnte im Bergland glatt beginnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sei dort mit Schneeregen und Schnee zu rechnen. „In den mittleren und niederen Lagen gehen wir von leichtem Regen aus“, sagt ein Sprecher am Sonntag.

Die Temperaturen liegen am Montag bei maximal 7 Grad im südlichen Rheintal und 1-2 Grad im Bergland. (dpa)