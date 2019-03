von Nils Köhler und Torsten Lucht

Die Stimmung ist ausgelassen an diesem Schmotzigen Dunschtig auf der für Autos gesperrten Ekkehardstraße in Singen, einer der Hauptverkehrsachsen der Stadt unterm Hohentwiel. Der Himmel ist blau und mancher Narr ebenfalls. Gerade fährt der Wagen der Stadträte am Kunstmuseum vorbei, es regnet Gutsele, geschätzt 15 000 Menschen feiern ausgelassen, das närrische Treiben scheint auf dem Siedepunkt. Da droht nur wenige Meter hinter den in drei, vier Reihen stehenden Zuschauern ein Streit. Es riecht nach Testosteron, offenkundig sind es Jugendliche, die da aufeinander losgehen: Wer genau und wie viele es sind, lässt sich für den Beobachter kaum sagen.

Bei einem Streit in der Ekkehardstraße in Singen greift die Polizei ein und verhindert Schlimmeres. Die Beamten sind rasch zur Stelle, umstellen zwei mutmaßliche Streithähne. Einer von ihnen wird in Handschellen festgenommen. Bild: privat | Bild: Nils Köhler

Fäuste müssen geflogen sein, da sind auch schon vier uniformierte Polizisten zur Stelle, Sekunden später kommen weitere, unter ihnen offenbar auch zivile Beamte, die sich unters Publikum gemischt haben. Sie umstellen die Streithähne ratz-fatz, zwingen sie auseinander, isolieren das Grüppchen von den Zuschauern, schließlich sind geschätzt ein Dutzend Beamte zur Stelle, so eine Augenzeugin. Gezielt und blitzschnell ermitteln sie die Rädelsführer, dann klicken Handschellen, ein junger Mann wird abgeführt.

Stress für die Polizei in Breisach

Szenen wie diese, die sich am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstag in der Singener Innenstadt zugetragen hat, sind nicht die Regel. Aber sie kommen vor, sobald viele Menschen und viel Alkohol zusammenkommen. In Breisach-Merdingen bei Freiburg verhinderte die Polizei am frühen Freitagmorgen eine Schlägerei mit mindestens zehn Personen. Am Ende einer sonst friedlichen Fasnets-Veranstaltung war es zwischen zwei Gruppen zu Auseinandersetzungen gekommen. Allein sechs Streifenwagenbesatzungen mussten, unterstützt durch eine Hundestaffel vor Ort den Streit schlichten. Drei der Beschuldigten hatten kräftig Alkohol getrunken. Kaum war die Lage geklärt, mussten die Beamten nach Breisach fahren, wo es vor einer Gaststätte zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen war. Einer der Täter soll dabei versucht haben, mit einer Eisenstange zuzuschlagen. Der alkoholisierte Mann, bei dem Rauschgift gefunden worden sein soll, wurde festgenommen. Er wurde angezeigt. Auch in Eichsel bei Rheinfelden kam es nach Mitternacht zu Faustschlägen. Dabei soll ein Unbekannter zwei anderen Männern ins Gesicht geschlagen haben. Ein 17-Jähriger wurde vom Rettungsdienst versorgt. Wenig später kam es hier erneut zu einer Schlägerei zwischen Alkoholisierten. Ein 22-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Beleidigungen und Pöbeleien gegen Polizisten

Polizisten werden auch in der Fasnacht verstärkt Zielscheibe von Tätlichkeiten oder Beleidigungen So auch in Bad Säckingen, wo ein 24-Jähriger einen Beamten "aus dem Nichts heraus" beleidigte, der an ihm vorbeiging. Auch hier war wieder Alkohol im Spiel, was der Mann mit weiteren Pöbeleien unterstrich. Seiner Festnahme widersetzte er sich, woraufhin eine Strafanzeige gegen ihn erstattet wurde. Auch ein weiterer Jugendlicher soll Widerstand geleistet haben, nachdem der einen Hitlergruß gezeigt habe. Als die Beamten versuchten, den Alkoholisierten festzunehmen, stellte sich ein Begleiter vor dei Tür des Streifenwagens. Er musste "wegbugsiert" werden, wie es im Polizeibericht heißt.

Hästräger belästigt achtjähriges Mädchen in Villingen

In einer öffentlichen Toilette in Villingen ist laut Polizeiangaben kurz nach 16 Uhr ein achtjähriges Mädchen durch den Träger eines Narrenhäs bedrängt worden – vermutlich mit einem sexuellen Hintergrund. Der Täter blieb unetrkannt. Er soll ein sogenannten Weißnarr-Kostüms getragen haben. Die Polizei vermutet, dass es ein Villinger "Stachi"-Kostüm mit Maske war. Er konnte unerkannt flüchten. Zu diesem Fall sucht die Kripo Villingen dringend Zeugen.

Der Mann wird als 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll mit einer Narrenlarve maskiert gewesen sein. Er begab sich in der Oberen Straße zu einer Gruppe von vier Kindern. Dabei habe der Weißnarr einen für diese Narrenart typischen Wedel benutzt, mit dem er die Achtjährige "putzte". Nach Polizeiangaben hielt der Narr das Mädchen an der Schulter fest und zog es mit sich über die Josefsgasse, die Kronengasse und den Münsterplatz bis zu einer öffentlichen Toilette in der Kaufhausgasse. In einer Toiletten-Kabine soll er dem Mädchen über die Kleidung an den Bauch gefasst haben. Als die von den anderen Kindern herbeigerufene Mutter der Achtjährigen die öffentliche Toilette betrat, ließ der Täter von dem Kind ab und konnte flüchten.

Beamte der Kripo Villingen-Schwenningen nahmen die Ermittlungen auf. Der Täter sei möglicherweise Angehöriger der Villinger "Stachi", heißt es in der Pressemitteilung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.