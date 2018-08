von SK

Eine gute Tageszeitung ist wie eine gute Freundin, sagen Medienforscher. Sie ist vertraut, treu, glaubwürdig und spricht stets das Wahre an. Umso mehr freuen wir uns beim SÜDKURIER, dass wir im vergangenen Jahr 56.000 neue Freunde und damit Leserinnen und Leser gewonnen haben.

Mit der gedruckten Tageszeitung und ihrem digitalen Zwilling erreicht der SÜDKURIER jeden Tag 367.000 Menschen und damit 18 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Das Gerede von der angeblichen Medienkrise mag den einen oder anderen in der Republik beeindrucken, die Leserinnen und Leser im Südbadischen aber nicht. Sie wenden sich wieder verstärkt den seriös arbeitenden Medienhäusern zu. „Die Menschen können eben sehr wohl unterscheiden zwischen wertigem Journalismus, der Gerüchte auf Wahrheitsgehalt überprüft, und dem allgemeinen Geplapper im Netz“, sagt SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Die Leserinnen und Leser honorieren das, so die jetzt vorgelegte Studie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Der Zuwachs beim SÜDKURIER ist außergewöhnlich in der Branche und auch darauf zurückzuführen, dass der Blick der Mitarbeiter im Medienhaus weit über bedrucktes Papier hinausgeht. „Redakteure bewegen sich überall dort, wo sich viele Menschen rumtreiben – also auch und vor allem im Netz. Diesen digitalen Journalismus bauen wir zielstrebig aus“, so Lutz.

Die 354 Zeitungen in Deutschland erreichen täglich 39,3 Millionen deutschsprachige Menschen ab 14 Jahren – und damit 55,8 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung. Regionale Tageszeitungen gehören dabei unverändert zu den glaubwürdigsten Medien – für Werbetreibende ein großer Vorteil. Dabei kann sich die Werbeindustrie zunutze machen, dass die Zeitung von ihren Lesern häufig weitergereicht und jedes Exemplar im Schnitt von drei Menschen gelesen wird, so die Studie.

