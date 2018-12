Der SÜDKURIER gehört zum neunten Mal in Folge zu den Preisträgern des größten europäischen Zeitungswettbewerbs für Gestaltung und Konzeption, dem European Newspaper Award. Um diesen renommierten Gestaltungspreis hatten sich bei der 20. Ausschreibung 182 Zeitungen aus 25 Ländern beworben. Für den SÜDKURIER gab es vier Awards in vier Kategorien, unter anderem in den Kategorien Innovation Print und Visual Storytelling.

"Diese Siegesserie ist wirklich ungewöhnlich und Beleg für unser unverändert hohes Qualitätsbewusstsein im Sinne unserer Leser", freut sich SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz. Dabei war es in diesem Jahr noch schwieriger als sonst, eine Auszeichnung zu erringen. "Die 16 Jury-Mitglieder haben in diesem Jahr strenger geurteilt", sagt Norbert Küpper, Vorsitzender der Jury. "Umso erfreulicher ist es, dass unsere Arbeit auch weiterhin als herausragend bewertet wird. Solche Leistungen sind nur im Team möglich", so Lutz.

Auch beim 20. European Newspaper Award gibt es einen Haupttrend: Inhalte werden stärker visuell präsentiert. "Zeitungen überall in Europa erklären komplexe Sachverhalte verstärkt mit Kombinationen aus Fotos, Infografiken und stark gegliederten Texten", erklärte Küpper. Die Hauptpreise des Gestaltungswettbewerbs gingen in diesem Jahr an "Sunnhordland" in Norwegen (Lokalzeitung), an "Adresseavisen" in Norwegen (Regionalzeitung), an "fd. Het Financieele Dagblad" in den Niederlanden (überregionale Zeitung) und an "der Freitag" in Deutschland (Wochenzeitung).

Nachfolgend unsere preisgekrönten Seiten als pdf zum Herunterladen.

Kategorie: Innovation Print

Das Jury-Urteil: Einen Award erhielt der SÜDKURIER für seine Serie "Leben ohne Plastik". Redakteurin Kerstin Mommsen hat aus einem fünfmonatigen Selbstversuch mit ihrer Familie diese Serie kreiert. "Das ist ein Thema, das gestalterisch und inhaltlich sehr gut aufbereitet wurde mit vielen praktischen Tipps für den Leser", so Jury-Vorsitzender Norbert Küpper.

Dateiname : Innovation Print Titelseite Dateigröße : 2.38 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen

Dateiname : Innovation Print Dateigröße : 1.18 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen

Dateiname : Innovation Print (2) Dateigröße : 5.67 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen

Kategorie: Cover und Coverstory

Das Jury-Urteil: Für diese außergewöhnliche Ausgabe gab es einen Award. "Den internationalen Tag der Feuerwehr zum Anlass zu nehmen, um den ehrenamtlichen Helfern Danke zu sagen, ist ein tolles Konzept und sieht man nicht alle Tage", urteilt Jury-Vorsitzender Norbert Küpper. Gestalterisch und inhaltlich zog sich das Thema durch die gesamte Zeitung.

Dateiname : Cover und Coverstory Dateigröße : 2.21 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen

Kategorie: Sonderseiten

Das Jury-Urteil: Eine Sportseite des SÜDKURIER überzeugte die international besetzte Jury des European Newspaper Award in der Kategorie Sonderseiten. Der SÜDKURIER bestätigte mit dieser Gestaltung den starken Trend in Europa, mit großen Bildern zu arbeiten. "Der Text ist sehr gut in die Abbildung eingebunden worden", so Jury-Vorsitzender Küpper.

Dateiname : Sonderseite Dateigröße : 2.16 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen

Kategorie: Visual Storytelling

Das Jury-Urteil: "Eine sehr beeindruckende Doppelseite, die den Inhalt der Reisewege von Tieren vorwiegend mit visuellen Elementen transportiert", urteilt der Jury-Vorsitzende Norbert Küpper. Der SÜDKURIER wurde für diese detaillierte grafische Umsetzung mit einem Award ausgezeichnet. Der Trend geht in die Richtung, komplexe Inhalte verstärkt visuell zu erzählen.

Dateiname : Visual Storytelling (1) Dateigröße : 3.06 MBytes. Datum : 05.12.2018 Download : Jetzt herunterladen