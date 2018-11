Markgröningen Junge findet 1200 Euro: und zeigt Geld seinem Vater

Ein Junge hat auf dem Heimweg von der Schule 1200 Euro gefunden - und sich als ehrlicher Finder erwiesen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte der Neunjährige am Freitag in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) einen gepolsterten Umschlag auf der Straße gefunden.