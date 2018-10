Frau Dekanin, haben Sie Familien zu Urnengräbern im Wald begleitet ?

Ja. Das mache ich gerne, auch wenn es erstaunlich klingen mag. In dieser Lage brauchen Familien Beistand, und den leiste ich gerne. Der Friedwald ist für mich eine legitime Form der Bestattung wie der Friedhof auch.

Die Kirchen haben die Feuerbestattung lange Zeit abgelehnt.

Für mich ist beides, also Erd- und Feuerbestattung, gleichwertig. Tatsache ist, dass sich inzwischen mehr Menschen für die Verbrennung entscheiden, also für eine Erdbestattung. Das muss jeder für sich klären.

Und wie stehen Sie ganz persönlich dazu?

Ich habe allen meinen Angehörigen gesagt, dass ich keinen verbrennen werde. Ich möchte den Körper eines geliebten Menschen nicht zerstören. Und für mich selbst wünsche ich eine Erdbestattung.

Welche Einwände gibt es von christlicher Seite gegen die Waldbestattung?

In den ersten Jahren wurden bei der Waldbestattung keine Namensschilder verwendet. Es war also nicht erkennbar, dass ein Mensch an diesem Ort begraben ist und um welchen Menschen es sich handelt. Jeder Mensch hat einen Namen, der auf den Grabsteinen vermerkt oder auf dem Baum angebracht wird. Das ist praktische Erinnerungskultur, die jeder Tote verdient und Hinterbliebene brauchen.

Was halten Sie vom namenlosen Grab?

Anonyme Bestattungen gibt es zwar, aber sie sind für die Hinterbliebenen schwierig, denn sie haben keinen Ort zum Trauern. Trauer braucht einen Ort, das wird bei Unglücken deutlich, bei denen es für die Toten keinen Platz gibt, wo Angehörige hingehen können. Ob an einem Baum oder unter einem Stein – ein Ort ist wichtig, wo ich den Körper oder die Asche des Toten weiß. Ich muss da nicht hingehen, doch ich weiß, der Tote hat seinen Platz.

Würden Sie denn als evangelische Pastorin die Menschen auf eine namenlose Stätte begleiten?

Meine Verpflichtung besteht den Lebenden gegenüber. Also begleite ich so eine Familie. Aber ich würde es auf alle Fälle beim Trauergespräch thematisieren. Es geht um einen Ort der Erinnerung. Im Friedwald sind inzwischen Namensschilder möglich.

Vom Beton und Stein zu Baum und Borke. Wie erklären Sie sich, dass das Grab im Grünen so populär geworden ist?

Es hat oft praktische Gründe. Die Kinder wohnen häufig nicht mehr vor Ort. Da gestaltet sich die Grabpflege schwierig. Und sie wird teuer, wenn ein Gärtner damit beauftragt wird. Selbst die billigste Bestattung auf einem Friedhof ist teurer als eine schlichte Grabstelle im Wald. Das muss man klar sehen.

