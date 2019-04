Tennisspielerin Laura Siegemund hat eine Überraschung bei ihrem Heim-Turnier in Stuttgart verpasst. Die 31-jährige Metzingerin unterlag am Donnerstag der Lettin Anastasija Sevastova 4:6, 3:6 und scheiterte damit im Achtelfinale. Die Stuttgart-Siegerin von 2017 musste sich der Weltranglisten-13. in einer lange umkämpften Partie nach 1:55 Stunden geschlagen geben.