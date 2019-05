Baden-Württemberg vor 1 Stunde

Rechte Wahlplakate bringen Bürger auf: Am Ende behält Ausländerhass die Oberhand

In Radolfzell sind Gemeinderäte alarmiert. Die rechtsextreme Partei „Der dritte Weg“ tritt zur Europawahl an und hängt Plakate mit eindeutig rassistischem Inhalt an die Laternenmasten. Doch im Rathaus sieht man für Abhängen keine rechtliche Grundlage. Denn die Konstanzer Staatsanwaltschaft verbucht die kruden Slogans unter der Rubrik Meinungsfreiheit. Ein Jurist macht trotzdem Druck