Karlsruhe/Stuttgart Untersteller: Klimawandel kommt beim Grundwasser an

Der Klimawandel wirkt sich nach Angaben von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) inzwischen auch auf das Grundwasser in Baden-Württemberg aus. Die Vorräte seien 2017 im Mittel geringer als im vorangegangenen Jahr gewesen, teilte der Minister am Donnerstag in Stuttgart mit.