Berlin/Stuttgart Starke Nachfrage nach Baukindergeld im Südwesten

In Baden-Württemberg ist das Interesse am neuen Baukindergeld nach Nordrhein-Westfalen bundesweit am stärksten. Laut den Zahlen des Bundesbauministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, gab es im Südwesten vom 18. September bis zum 12.