Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria aus Freiburg wird der Angeklagte ohne Publikum und Presse zu den Vorwürfen befragt. Für die Aussage des 58-Jährigen zur Sache werde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, entschied das Landgericht Freiburg am Mittwoch.

Es folgte damit dem Antrag der Verteidigung. Als Grund nannte der Vorsitzende Richter den Schutz von Persönlichkeitsrechten des Angeklagten. Für die Aussage zur Person sei die Öffentlichkeit dagegen zugelassen.

Freiburg Zurückgekehrte Maria H. lebte seit Jahren in Italien und meldet sich nun auf Facebook selbst zu Wort Das könnte Sie auch interessieren

Dem Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen werden Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft war er im Mai 2013 mit der damals 13-Jährigen ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Er soll das Mädchen in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht haben. (AFP / dpa)