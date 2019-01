Ein mattes Lächeln der Erleichterung huscht dem Angeklagten dann doch noch übers Gesicht, als er den Sitzungssaal des Amtsgerichts Konstanz verlassen kann. Wegen Steuerhinterziehung von mehr als 1 Million Euro hatte ihm eine langjährige Haftstrafe gedroht. Am Ende wurde er dann aber zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Eine überraschende Wende hatte diesen Prozess für den Mann, den wir Salvatore nennen, glimpflich ausgehen lassen.

Manipulierte Kassensoftware machte den Betrug möglich

Außergewöhnlich war manches an den beiden Verhandlungstagen des Prozesses. So musste die Staatsanwaltschaft zunächst davon ausgehen, dass der Pizzabäcker aus dem Schwarzwald Drahtzieher von Steuerhinterziehungen in 36 Fällen war. Schließlich stand sein Name unter den Steuererklärungen, die für drei Restaurants im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie am Bodensee beim Finanzamt seit 2009 abgegeben worden waren. Über eine Manipulationssoftware, die dem Kassensystem per Stick falsche Abrechnungen entlockte, wurden so Einkommens-, Lohn- und Umsatzsteuer über Jahre hin zu niedrig angegeben.

Am zweiten Verhandlungstag kam für Salvatore vor dem Amtsgericht Konstanz aber spürbare Entlastung. Mehrere Zeugen, die in den Restaurants bereits vor deren Verkauf gearbeitet hatten, bestätigten die Strohmann-Version von Verteidiger Tomislav Duzel. Der "große Macher" sei jener Gastwirt gewesen, der inzwischen verstorben ist, und der wegen einer Pleite vor vielen Jahren seither kein Geschäft mehr führen durfte, hieß es übereinstimmend. Der Hintermann habe das Sagen in den Lokalen gehabt, er habe mit Brauereien verhandelt, das Personal eingeteilt und auch den Steuerberater ausgesucht. Ein Weggefährte des Verstorbenen schilderte unter Tränen dessen "Krankheit", die ihn über Jahre hin veranlasst habe, große Summen in Casinos zu verspielen. Das Geld sei wohl aus den Kassen seiner Lokale gekommen, vermutete dieser.

"Kein alltägliches Steuerstrafverfahren"

Für den Leitenden Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth war diese Wendung selbst überraschend, wie er in seinem Plädoyer anklingen ließ. So kamen die entlastenden Belege, darunter Rechnungen und Quittungen, erst zu Prozessbeginn auf den Tisch. Das sei "kein alltägliches Steuerstrafverfahren", resümierte er. Denn laut höchstrichterlicher Rechtsprechung wird Steuerhinterziehung ab einer Summe von 1 Million Euro grundsätzlich mit Gefängnis bestraft. Der Angeklagte habe sich schuldig gemacht, weil er über Jahre hin die Steuererklärungen unterschrieb. Nicht zuletzt dank der Zeugenaussagen wertete Roth die Darstellung des Verteidigers als glaubwürdig, dass der Hintermann bei allem die Fäden in der Hand hielt, während der Angeklagte eigentlich nur normaler Mitarbeiter war und für seine Steuersünderdienste monatlich extra 1000 Euro in bar kassierte. Von den hinterzogenen Summen habe der aber nichts gesehen.

Der Angeklagte sei auch dadurch schon gestraft, dass er für die Steuerschuld in Höhe von 1,1 Millionen Euro über die nächsten 30 Jahre aufkommen muss. In ihren Forderungen bei der Strafzumessung lagen Verteidigung und Anklage indessen nicht weit auseinander. Sie plädierten auf eine Strafe in Höhe von einem Jahr und vier Monate (Duzel) und einem Jahr und neun Monate (Roth), auszusetzen auf Bewährung.

Richterin Heike Willenberg folgte den Ausführungen über weite Strecken und richtete mahnende Worte an den Angeklagten, der in diesem Fall noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sei. Ohne ihn hätte das System der Steuerhinterziehung nicht funktioniert, erklärte sie. Zugleich habe ihn der Hintermann offenbar eingewickelt und dazu gebracht, dass er seinen Namen als Strohmann hergab. Warum, das sei ihr allerdings schleierhaft. Das Urteil akzeptierten beide Seiten noch im Gerichtssaal.