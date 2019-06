Es dürfte einer der größten Prozesse sein, die das Landgericht in Freiburg je stemmen musste. Heute beginnt vor der Jugendkammer die Verhandlung um einen Fall, der die Region bis ins Mark erschütterte, als er im vergangenen Herbst bekannt wurde: Eine Gruppe von Männern – mindestens acht – soll damals eine gerade 18-Jährige in unmittelbarer Umgebung der Diskothek Hans-Bunte-Areal im Freiburger Industriegebiet vergewaltigt haben. Die junge Frau hatte selbst Anzeige erstattet.

47 Zeugen sind geladen

Der Mammutprozess beginnt dabei mit einer dicken Verzögerung: kurz vor 9 Uhr sind erst zwei Gefangenentransporter da, die übrigen Angeklagten stehen im Stau.

Prozessauftakt im Landgericht Freiburg zur mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung: Drei der elf Angeklagten halten Ordner vor ihr Gesicht | Bild: Thomas Keinzle (AFP)

Erst kurz vor 10 Uhr kommt Bewegung in den Saal. Der Hauptangeklagte Majd H. bleibt ganz ruhig, lächelt. Einer seiner Mitangeklagten, der eine tief ins Gesicht gezogene schwarze Kappe trägt, schimpft laut auf Arabisch, als er hereingeführt wird, zeigt den Mittelfinger in Richtung der Kameras: "Schau mir nicht in die Augen", fordert er in aggressivem Ton. Die übrigen Angeklagten kommen teils im Hemd, teils in Shirts oder Kapuzenpullis in den Saal, viele von ihnen verdecken ihre Gesichter mit Aktenordnern oder ziehen sich Mützen über.

Prozessauftakt in Freiburg: Unsere Redakteurin Mirjam Moll ist vor Ort und berichtet vom ersten Tag

Angeklagt sind acht Syrer im Alter von 18 bis 29 Jahren, ein Iraker, ein Algerier sowie ein Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft. Es dauert fast eine halbe Stunde, bis alle im Saal sind und die Verhandlung beginnen kann. Staatsanwalt Rainer Schmid verliest drei Anklageschriften gegen die insgesamt elf Angeklagten. Ein Dolmetscher übersetzt zunächst zeitversetzt, auf Aufforderung des Richters dann simultan, um Zeit zu sparen. Die Angeklagten hören anfangs zu, mit der Zeit nehmen einige ihre Kopfhörer für die Übersetzung ab, wirken geistesabwesend und emotionslos. Nur, wenn sie sich untereinander unterhalten, huscht dem ein oder anderen ein Lächeln übers Gesicht.

Die junge Frau, Franziska W., hat der Anklageschrift zufolge gemeinsam mit einer Freundin im Hans-Bunte-Areal Ecstasy von Alaa A., einem der Angeklagten, gekauft und konsumiert. Später soll sie mit Majd H. ins Gespräch gekommen sein, unter anderem wegen seiner auffälligen Tätowierungen. Dieser habe ihr Wodka mit Red Bull angeboten, aber nicht mehr genauer festzustellende Drogen oder sogenannte K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt. Unter dem Vorwand, er wolle ihr ein Tattoo auf dem Oberschenkel zeigen, hätten beide das nahegelegene Gebüsch neben dem Tor der Diskothek aufgesucht, wo Majd H. seine Hose heruntergelassen habe. Danach habe die 18-Jährige zurück in den Club gewollt. Majd H. soll sie zu Boden gerissen haben und der jungen Frau, die einen Rock trug, die Strumpfhosen und die Unterwäsche heruntergerissen haben, bevor er sich ungeschützt an ihr verging.

Die übrigen Angeklagten sollen sich den Ausführungen nach dann ebenfalls nach und nach an der jungen Frau vergangen haben, teils oral, teils durch Geschlechtsverkehr. Zum Teil trugen sie Kratzwunden davon: Die von den Drogen benebelte Frau habe versucht, sich zu wehren.

Anwalt fordert Freispruch

Der Anwalt von Majd H., Jörg Ritzel, sagt dem SÜDKURIER, er fordere einen Freispruch für seinen Angeklagten. Die ihn belastenden DNA-Spuren seien nicht relevant: "Der vermeintliche Täter behauptet, der Geschlechtsverkehr sei nicht nur einvernehmlich gewesen, sondern massiv gefordert worden." Im Prozess spiele vor allem die Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin eine Rolle.

Anwalt Jan-Georg Wennekers, der Muhamad M. verteidigt, stellt die Schuld seines Angeklagten ebenfalls in Frage. In dessen Fall habe es keine belastenden DNA-Spuren gegeben und es stehe praktisch Aussage gegen Aussage. Das mediale Interesse an dem Fall habe zu einem Ergebnisdruck geführt, der den Prozess gefährde, mahnt er.

Eine weitere Verteidigerin echauffiert sich über die bisherige Berichterstattung. Ihr Mandant habe mehrfach die Anstalt wechseln müssen, weil er bedroht worden sei. Sie führte dies auf eine "emotionale Berichterstattung" der Presse zurück.

Für den Megaprozess vor der Jugendkammer des Freiburger Landgerichts sind 47 Zeugen geladen, darunter psychiatrische und rechtsmedizinische Experten. Schon jetzt hat das Gericht Termine bis Ende des Jahres vorgesehen.

Medienvertreter warten vor Prozessbeginn vor dem Landgericht Freiburg | Bild: Mirjam Moll

Umbaumaßnahmen für Mammutprozess

Für den Mammutprozess musste das Landgericht Umbaumaßnahmen vornehmen, einige Sitzreihen sind offenbar entfernt worden, um die elf Angeklagten mit ihren Rechtsbeiständen unterzubringen.

Ein Blick in den Gerichtssaal in Freiburg. | Bild: Mirjam Moll

Dabei sind voraussichtlich noch nicht alle Tatverdächtigen geschnappt: Immer noch sucht die Polizei nach einem weiteren Mann. Seit Januar wird mit einem Phantombild nach ihm gefahndet. Er wird als groß (1,90 bis 1,95 Meter) beschrieben, habe schwarzes Haar und dunkle Augen – zur Tatzeit soll er einen Bart getragen haben. Polizeisprecherin Laura Riske bestätigte auf Anfrage, dass „nach wie vor ermittelt“ werde.