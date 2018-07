Helmut Kury (76) ist Professor für forensische Psychologie. Er arbeitete bis zu seiner Pensionierung am Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht und lehrte an der Uni Freiburg forensische Psychologie. Für die Justiz hat er viele Gutachten von Sexualstraftätern erstellt. Im Interview erklärt er, wie Pädophile ticken.

Herr Kury, hat Christian L. sich nur auf Berrin T. eingelassen, um an Kind zu kommen?

Das wäre eine mögliche Erklärung. Er scheint pädophil zu sein.

Was bedeutet Pädophilie?

Meistens sind Pädophile Männer. Sie können nur sexuelle Lust mit Kindern empfinden, meistens mit Mädchen, gelegentlich aber auch mit Jungs oder manchmal mit beiden. Natürlich gibt es auch Frauen, die pädophil sind, aber ganz wenige.

Was verursacht Pädophilie?

Die Ursachen dafür kennt man bis heute nicht. Es gibt eine Studie, die belegt, dass bei Straftätern generell Veränderungen im Gehirn stattfinden. Dies kann auf Hintergründe für straffälliges Verhalten hindeuten. Man vermutet eine körperliche Sache oder psychische Fehlentwicklungen in der frühen Kindheit.

Kann Pädophilie behandelt werden?

Man kann sie behandeln, aber nicht heilen. Lange Zeit wurde geglaubt, dass sich pädophile Männer umpolen lassen können. Das ist aber nicht so. Es gibt lediglich die Möglichkeit, diesen Menschen beizubringen, mit ihrer Neigung verantwortungsvoll umzugehen. Sie lernen, wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten können. Bundesweit gibt es Programme, zu denen man sich freiwillig melden kann. Die Konsequenz ist nicht einfach. Denn solche Männer müssen, abgesehen von der Selbstbefriedigung, im Grunde auf Sex verzichten – denn der ist mit Kindern verboten.

Wie hoch ist die Rückfallquote bei Pädophilen?

Pädophile haben unter den Sexualstraftätern die höchste Rückfallrate. Sexualität ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Menschen mit pädophiler Neigung sind banal gesagt falsch gepolt. Und die Gefahr, rückfällig zu werden, ist praktisch allgegenwärtig: Man begegnet überall Kindern. Am Bodensee baden die Kinder im Sommer oft halb nackt. Das ist für Männer mit dieser psychischen Störung eine Gefahrensituation.

Kann sich Pädophilie mit der Zeit entwickeln?

Dass sich so etwas im Lauf der Zeit entwickelt, ist relativ unwahrscheinlich.

Wie oft kommt es vor, dass Männer bisexuell und pädophil sind?

Es gibt nicht den einen Kinderschänder, sondern auch viele Zwischenformen. Ob das bei Christian L. der Fall ist, müsste gutachterlich festgestellt werden. Dass er das sagt, ist eine Sache, aber deshalb muss es noch lange nicht stimmen.

Christian L. und Berrin T. hatten zunächst keine sexuelle Beziehung, erst, als der Junge in Obhut genommen wurde. Was sagt das über sie aus?

Das zeigt, dass er mit Frauen nichts anfangen kann. Auch, dass es zwischen beiden nie zum Geschlechtsverkehr kam, deutet darauf hin. Oralverkehr ist in dann eine Art Behelfslösung.

Was können Sie über die Mutter sagen?

Die Mutter kommt wohl aus familiär schwierigen Verhältnissen. Sie muss schwer gestört sein, um so etwas zu machen und in sehr ungünstigen Verhältnissen aufgewachsen sein. Es wäre zu prüfen, ob sie selbst missbraucht wurde. Das ist gerade bei Frauen, die zu Täterinnen werden, häufig so. Sie scheint verwahrlost, nicht nur was das Äußerliche betrifft.

Dass sie eine Tochter hat, von der man bislang nicht wusste, deutet darauf hin, dass sie gar nicht bei ihr gelebt hat. Möglicherweise hat man hat ihr das Kind weggenommen, weil diese Frau nicht erziehungsfähig war. Vor diesem Hintergrund kann man zumindest teilweise ihre Taten verstehen.

Hatte sie pädophile Neigung oder ließ sie sich anstecken?

Ob sie diese Neigung hat oder ob sie unter Druck gesetzt wurde und sich hat mitreißen lassen, muss erst noch geklärt werden. Vielleicht war er der Tonangebende, vielleicht war sie in dieser Konstellation zu den Straftaten gekommen. Sie scheint sozial schwer geschädigt zu sein, wollte offenbar nicht alleine sein. Die psychische Schädigung ist sicherlich enorm, denn die Straftaten haben sich über einen längeren Zeitraum hingezogen und waren massiv. Die beiden haben das Kind ja wie eine Ware vermietet an fremde Männer.

Christian L. sagte aus, selbst im ähnlichen Alter seines heutigen Opfers missbraucht worden zu sein. Gibt es da einen Zusammenhang?

Es ist häufig so, dass eigene Missbrauchserfahrungen vorliegen. Dieser Mann scheint sozial geschädigt zu sein, wie die Frau. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, weshalb die beiden zusammengefunden haben. Für Christian L. war sie vielleicht der Zugang zum Kind, für Berrin T. war er ein Partner, um nicht alleine sein zu müssen. Das alles mag die Dynamik bedingt haben, die zum Ausmaß des Falls geführt hat.

Könnte Christian L. die Sicherungsverwahrung umgehen?

Die Sicherungsverwahrung ist ja eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme nach der Haftstrafe, um die Gesellschaft vor schweren Rückfalltaten zu schützen. Nach der Haft könnte der Straftäter entlassen werden – es sei denn, er gilt noch als gefährlich. Das wird nach der Freiheitsstrafe geprüft.

Wenn der Täter bei der Aufklärung und im Prozess mitarbeitet und aussagt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass er sich auf dem Wege der Änderung befindet: Er steht zu allem, er gibt alles zu. Christian L. wird als Pädophiler während der Freiheitsstrafe wohl eine Therapie machen. Die kann ihn so weit bringen, dass die Sicherungsverwahrung später nicht mehr als nötig erachtet wird. Als bereits verurteilter Sexualstraftäter spricht prinzipiell aber alles gegen ihn.

Wie ist das bei Berrin T.?

Sie war vorher nicht straffällig im Zusammenhang mit Kindern. Normalerweise wird bei solchen Taten berücksichtigt, ob die Angeklagten sich an den eigenen Kindern vergangen haben oder auch an den Kindern anderer Leute. Bei ihr ist beides der Fall. Die Rückfallgefahr ist ungleich höher, wenn sich die Täter auch an anderen Kindern vergangen haben.

