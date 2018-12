von SK

Die Polizei hat in Stuttgart mit einem starken Aufgebot bei einer Kundgebung des AfD-Landtagsabgeordneten Stefan Räpple sowie einer Gegendemonstration ernste Zusammenstöße verhindert. Wegen Sachbeschädigung, Widerstands und Beleidigung wurden nach Polizeiangaben am Samstag zwei Teilnehmer festgenommen. Eine Polizistin erlitt ein Knalltrauma durch einen Böller. Durch Pfefferspray wurden vier Personen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Zu der von Räpple in Eigenregie organisierten Veranstaltung kamen nach Polizeiangaben bis zu 75 Zuhörer, zu einer Gegendemonstration rund 400. Die Polizei war mit zwei Wasserwerfern vor Ort.

Stefan Räpple, AfD-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, spricht während einer Demonstration gegen den UN-Migrationspakt. | Bild: Sebastian Gollnow

Räpple sprach sich auf der Kundgebung gegen den UN-Migrationspakt aus. Den Migranten dürften nicht die „Scheunentore“ geöffnet werden. Deshalb müsse es wirksame Grenzkontrollen geben. Die Gegendemonstranten protestierten unter dem Motto „Gemeinsam gegen rechts“. Auf ihren Bannern sprachen sie sich gegen Rassismus und für Solidarität mit Geflüchteten aus.

Unter den Besuchern der Kundgebung Räpples waren mehrere mit gelben Westen, um sich mit den „Gelbwesten“ in Frankreich zu solidarisieren. Beide verbinde die regierungskritische Haltung, erläuterte Räpple.

Demonstranten halten Schilder hoch. | Bild: Sebastian Gollnow

Der in Deutschland umstrittene UN-Migrationspakt soll am Montag in Marokko angenommen werden. Die – rechtlich nicht bindende, aber politisch verpflichtende – internationale Vereinbarung soll helfen, Migration besser zu organisieren sowie Arbeitsmigranten vor Ausbeutung zu schützen. (dpa/lsw)