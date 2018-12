von SK

Am Freitag startet der Verkauf von Silvester-Feuerwerk – Behörden warnen bereits jetzt vor den Gefahren durch die bunten Böller. „Wir alle können dazu beitragen, die Unfall- und Brandgefahr in der Silvesternacht deutlich zu vermindern, indem wir sorgsam mit Feuerwerk und Böllern umgehen“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Dazu gehöre auch, zum Jahreswechsel Dachfenster geschlossen zu halten und auf Balkonen kein leicht brennbares Material aufzubewahren. Gezündet werden dürfen Feuerwerke erst am 31. Dezember und am 1. Januar.

Verbot von Feuerwerk in Altstädten von Konstanz und Villingen

In weiten Teilen der Konstanzer Altstadt und in der Villinger Altstadt ist es verboten, Raketen und Batterien zu zünden. Bei einem Verstoß drohen bis zu 50.000 Euro Strafe. Das Verbot in Konstanz hat seinen Ursprung im Altstadtbrand 2010. Kerzen eines Adventskranzes hatten damals die Holzkonstruktion eines Hauses entzündet, das später einstürzte.

Der für Gesundheit zuständige Sozialminister Manne Lucha (Grüne) wies auch auf Gefahren für das Gehör hin. „Viele Menschen unterschätzen den Geräuschpegel mancher Silvesterkracher, der vergleichbar mit dem Start eines Düsenjets ist.“ Ihm zufolge sollte man einen Abstand von mindestens zehn bis zwanzig Metern einhalten.

Immer wieder werden Menschen durch Feuerwerkskörper zum Teil schwer verletzt. Beim Jahreswechsel 2017/18 verletzten sich auch mehrere Kinder und Jugendliche – unter anderem durch einen Böller, der in der Hand zündete. Die Polizei rät zur Besonnenheit. „Ein gewisses Maß an Vernunft und Einsicht steht keineswegs im Widerspruch zum ausgelassenen Feiern“, so die Ulmer Polizei. Ein Info-Blatt klärt auf Englisch, Französisch und Arabisch auf, was beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu beachten ist.

Die Beamten warnten davor, Silvesterknaller aus dem Ausland zu kaufen. Sie seien möglicherweise nicht geprüft und damit in Deutschland nicht nur verboten, sondern auch lebensgefährlich. Wer selbst Böller bastle, mache sich strafbar – und begebe sich in Gefahr. Und noch ein Anliegen haben die Beamten: Wer Alkohol getrunken habe, solle das Auto stehen lassen.