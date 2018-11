Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg sucht die Polizei zwei weitere Verdächtige. Die Ermittlungen hätten zwei weitere DNA-Spuren ergeben, sagte Bernd Belle von der Freiburger Kriminalpolizei auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Diese Spuren gehörten zu keinem der acht Verdächtigen, die verhaftet worden seien. Zwei weitere DNA-Spuren hätten sich hingegen den acht verhafteten Verdächtigen im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren zuordnen lassen.

Hauptverdächtiger gilt als Intensivtäter

Die 18 Jahre alte Studentin soll nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft - sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher. Der Hauptverdächtige gilt nach Einschätzung der Polizei als Intensivtäter.

Seit Sommer 2018 soll der inzwischen 22-Jährige nach und nach mehrere Straftaten begangen haben. Es gehe um drei Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug, hieß es bei der Pressekonferenz.

Stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeidirektion Bernd Belle, Polizeipräsident Bernhard Rotzinger und Oberstaatsanwalt Michael Mächtel (l-r), sitzen während einer Pressekonferenz im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor den Journalisten. Sie stellen die Abläufe des Ermittlungsverfahrens dar. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Die Zahl der Sexualdelikte in Freiburg steigt nach Darstellung der Polizei. Die Polizei gehe nach der Lageeinschätzung derzeit davon aus, dass diese Straftaten stark zunehmen, wie Polizeipräsident Bernhard Rotzinger am Freitag in Freiburg sagte. Die Aufklärungsquote bei Sexualdelikten liege in Freiburg aktuell bei 70 Prozent. Die Polizei konzentriere starke Ermittlungskapazitäten in diesen Bereich. Der Anteil nicht-deutscher Verdächtiger liege bei knapp über 50 Prozent, sagte Rotzinger. (dpa)

