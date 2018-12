Die baden-württembergische AfD will gegen den Landtagsabgeordneten Stefan Räpple ein Parteiausschlussverfahren starten. Dies erklärte der Landesvorstand am Mittwoch. Als Grüne wurden Verstöße gegen die Grundsätze der Partei und wiederholtes parteischädigendes Verhalten genannt. Der Beschluss wurde den Angaben zufolge bereits am Dienstag gefasst und steht damit nicht im Zusammenhang mit einem Eklat, für den Räpple am Mittwoch im Stuttgarter Landtag sorgte.

Der AFD-Abgeordnete wurde während der Sitzung von der Polizei aus dem Plenarsaal geführt, weil er sich weigerte, diesen freiwillig zu verlassen. Zuvor hatte ihn die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) wegen diskriminierender Zwischenrufe von der Sitzung ausgeschlossen.

Räpple macht im Landtag immer wieder mit Eklats auf sich aufmerksam und unterstützt den wegen antisemitischer Schriften bereits aus der AfD-Fraktion ausgeschlossenen Wolfgang Gedeon. Auch Gedeon wurde am Mittwoch aus dem Parlament ausgeschlossen, als er Räpple in Schutz nahm und die Landtagspräsidentin scharf kritisierte.

(AFP)