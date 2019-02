Für die Grünen in Baden-Württemberg wäre es eine politische Bankrotterklärung, müssten sie sich als federführende Regierungspartei – wie die CSU in der bayerischen Landesregierung – am Ende von einem Volksbegehren zu mehr Bienen- und Insektenschutz und zur Rettung der Artenvielfalt zwingen lassen.

Dennoch könnte es soweit kommen, wenn nicht endlich gehandelt wird. Ausgerechnet im einzigen Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten (und Biologielehrer!) schafft es die Ökopartei nicht, dem kleineren Koalitionspartner CDU eine Strategie zur Pestizidreduktion abzuringen. Derweil sich Grüne und CDU und die Fachministerien in Fragen der Zuständigkeit, fehlender Datengrundlagen und der Wirksamkeit einzelner Maßnahmen und Spritzmethoden verhaken, geht draußen auf den Feldern und in den Wäldern das Bienen-, Insekten- und Artensterben munter weiter. Und das, obwohl ein ehrgeiziges und bundesweit durchaus vorbildliches Schutzprogramm im Land bereits vor 15 Monaten beschlossen wurde. Nur: Der entscheidende Punkt darin, eine Strategie mit klar definierten Maßnahmen und Zielen, um den Einsatz von Pestiziden massiv zu verringern, wird einfach nicht umgesetzt.

Das Gift muss weg

Wenn hier nichts vorangeht, ist das ganze "Sonderprogramm Biodiversität" nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Nicht zu fassen: Noch nicht einmal auf landwirtschaftlichen Flächen in Naturschutzgebieten ist der Einsatz von Pestiziden generell verboten. Und auch das Land selbst verzichtet auf den eigenen landwirtschaftlichen Flächen nicht generell auf die gefährlichen Gifte. Den Grünen würde es gut anstehen, hier klares Profil zu zeigen und wenig Kompromisse einzugehen.

Aber auch die CDU könnte sich mächtig dabei verzocken, auf Zeit zu spielen. Klima- und Umweltschutz sind den Menschen in diesen Tagen wichtiger denn je. Sterben die Bienen weiter, wird sich der Wähler ganz genau daran erinnern, wer da den Insektenschutz den Pflanzengiften opferte.