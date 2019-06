Mitten im Gespräch mit Boris Palmer gibt es plötzlich eine laute Knallerei. Fast wie Schüsse hört es sich an, was da durchs offene Fenster vom Marktplatz herauf in den ersten Stock des Tübinger Rathauses dringt. Palmer steht sofort auf und sieht nach, was da los ist. Neben den Marktständen steht eine kleine Hochzeitsgesellschaft in der prallen Sonne, die ihr Brautpaar hochleben lässt. „Alles in Ordnung“, gibt der Oberbürgermeister Entwarnung und erzählt weiter von seinen Plänen.

Palmer hat gerade Oberwasser. Bei den Wahlen vor gut vier Wochen haben seine Grünen in Tübingen Spitzenergebnisse geholt. Bei der Kommunalwahl hatten sie unter allen baden-württembergischen Kommunen mit 34,6 Prozent das beste Ergebnis. Und bei der Europawahl kratzten sie an der 40-Prozent-Marke, nach Palmers Angaben der Spitzenwert für eine Stadt bundesweit. „Den von manchem herbeigewünschte Palmer-Effekt hat es nicht gegeben“, bilanziert er. Die umstrittenen Facebook-Beiträge zur Flüchtlings- und Migrationspolitik würden den Grünen schaden, war die weit verbreitete Lesart in der Partei. „Palmer gefährdet den Kommunal- und Europawahlkampf“, schimpfte zum Beispiel der Grünen-Bundestagsabgeordnete Chris Kühn. Sogar der Ausschluss des Querkopfes aus der schwäbischen Provinz war gefordert worden.

Immer wieder schlagen Social-Media-Posts des Tübinger Oberbürgermeisters massive Wellen . Und es ist durchaus kalkuliert, wie Palmer einräumt. | Bild: Sebastian Gollnow

Auch mit einem zweiten Punkt hätten seine Kritiker nicht recht behalten, sagt Palmer mit Genugtuung. „Den angeblichen Hetzer-Effekt hat es auch nicht gegeben“, betont der 47-Jährige. Viele haben ihm entgegengehalten, durch das Aufgreifen von Sicherheitsthemen mache er die Rechtspopulisten der AfD stärker. „Das ist offensichtlich falsch“, sagt Palmer. Die AfD hat in Tübingen bei der Kommunalwahl nicht einmal ein Prozent der Stimmen geholt. „Ich mache keine AfD-Politik. Ich löse die Probleme der AfD-Wähler“, betont er. Sehr früh hat der Grüne ein Sicherheitskonzept für die Stadt aufgelegt, das Personal der Gemeindepolizei wurde vervierfacht. Dazu gehöre auch, dass der OB nicht die Kriminalitätsrisiken von Asylbewerbern verharmlose. Und beim Wohnungsbau wird streng darauf geachtet, dass auch für wirtschaftlich Schwächere Angebote entstehen. „Wer für Flüchtlinge baut, muss auch für Einheimische bauen“, betont der OB. Gerade wird das Areal „Alter Güterbahnhof“ realisiert, mit 25 Prozent Sozialwohnungen.

Für den Tübinger Politikwissenschaftler Josef Schmid lässt sich die Frage nicht beantworten, ob die Grünen in Tübingen trotz oder wegen Palmer zugelegt haben. Mal führe ein harter Kurs gegen Migranten zum Erfolg, etwa zuletzt für die dänischen Sozialdemokraten. In anderen Konstellationen ziehe das aber nicht. In Tübingen punkte Palmer eher in bürgerlichen Kreisen, in der grünen Stammwählerschaft habe mancher das Kreuz nur zähneknirschend gemacht, glaubt Schmid.

Palmers Amtssitz, das beschauliche Rathaus von Tübingen. 2022 endet Palmers zweite Amtszeit. | Bild: pure-life-pictures - stock.adobe.com

Für Kühn, den parteiinternen Gegenspieler vom linken Flügel, gibt der Wahlerfolg Palmer noch lange nicht recht. „Das Ergebnis hat die Entfremdung zwischen uns nicht gestoppt“, sagt er. Man könne nicht zur Tagesordnung übergehen. Kühn: „Da ist was weggebrochen. Das empfinden auch viele Menschen in der Stadt.“ Von einer „tiefen Krise im Verhältnis“ spricht er. Das lasse sich nicht mit ein paar Beiträgen auf Facebook und in Interviews wegräumen. Man müsse darüber reden, dass der Wahlkampf durch Palmer zu einer „schwierigen Kiste“ geworden ist und viel Kraft verschlungen habe.

Christoph Joachim, der Grünen-Fraktionschef im Gemeinderat, will Palmer nicht verlieren. „Tübingen ist eine Erfolgsgeschichte. Die Stadt boomt“, betont er und erinnert an die großen Infrastrukturprojekte wie das Cyber Valley. Zugleich weiß Joachim aber nur zu gut, dass Palmer es sich „bei vielen Grünen versaut hat“.

Palmer verprellt seine Partner

Selbst Palmer weiß inzwischen, dass er was ändern muss. Er verweist auf seine Wahrnehmung auf Facebook. Rechts werde er dort mehr und mehr zum Kronzeugen der AfD, auf dem linken Flügel hingegen zum Rassisten. Die Zustimmung von Kritikern der Migration habe er bezahlt mit einem Teilverlust der Verbindung zu den Milieus, aus denen er selbst stamme und deren Grundwerte er teile. Palmer: „Das ist auf Dauer ein zu hoher Preis.“ Er verliere damit auch die Partner, die er für die Umsetzung seiner ökologischen Ziele brauche. Schon am Tag vor der Kommunalwahl teilt er auf Facebook mit, er werde sich bis auf weiteres auf Facebook zurückhalten. Versprochen hat er das wohlmeinenden Parteifreunden, die ihm die Folgen seines Tuns verdeutlichten, schon öfter. Meist war der Vorsatz nach drei Tagen vergessen. Im Unterschied dazu hält er sich diesmal schon mehr als einen Monat daran.

"Auf einen Mann wie ihn können die Grünen gar nicht verzichten"

- Hans-Georg Wehling, Tübinger Politikwissenschaftler. | Bild: Sascha Baumann

Seine Zweifel an Palmers Durchhaltevermögen illustriert Hans-Georg Wehling, der Senior unter den Tübinger Politikwissenschaftlern, mit einer Geschichte, die er von dessen Mutter hat: Ihr Mann, der für seine politischen Überzeugungen zur Not ins Gefängnis ging, hätte immer mit dem Kopf durch die Wand gewollt. Boris dagegen nehme die Tür. Wehling findet, dass es der Sohn zuletzt immer öfter durch die geschlossene Tür versucht habe. Palmer habe sich „weit an den Rand der Grünen geschossen“. In der Universitätsstadt, die Wehling als „merkwürdiges Biotop“ charakterisiert, punkte der OB bei Professoren, Älteren und Konservativen. Die mehrheitlich eher grün wählenden Studenten seien dagegen nicht so gut auf ihn zu sprechen.

Wenn es Palmer tatsächlich gelingt, sich neu zu erfinden, sieht Wehling für ihn noch immer eine Zukunft jenseits des Tübinger Biotops: „Auf einen Mann wie ihn können die Grünen gar nicht verzichten.“ Der Angesprochene gibt sich erst mal geläutert: „Mein Fokus richtet sich auf die Entwicklung eines radikalen Klimaschutzkonzeptes für Tübingen.“ Bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit 2022 soll die Stadt ihren Ausstoß von CO2 um 45 Prozent gegenüber 2007, dem Jahr seines Amtsantritts, senken. Palmer: „Dafür bin ich in die Politik gegangen, daran will ich mich messen lassen.“

