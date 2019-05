Nicht ohne Grund wird Boris Palmer immer mal wieder als König von Tübingen bezeichnet. Sein Rathaus hat er zu einem umweltpolitischen Stellwerk gemacht, um aus den üblichen Lippenbekenntnissen zum Klimaschutz Wirklichkeiten zu formen. Dazu gehört auch der „Klimapakt“, bei dem örtliche Firmen ins Boot der CO2-Vermeidung steigen – freiwillig allerdings. Umweltschutz braucht Überzeugung.

Dieses Prinzip lässt Palmer leider außer acht, wenn er für private Neubauten nur noch das Holzhaus gelten lässt. Klimapolitisch betrachtet ist das Holzhaus ein Vorbild, sicher. Man könnte seinen Bau durch Anreize bei der Grundsteuer fördern. Das würde der Akzeptanz beim Bauherren eher dienen als ihnen ein Beton- und Steinverbot aufzuerlegen. So etwas kommt nicht gut an, denn der Holzbau hat neben Vor- auch Nachteile. Wer lange seine Freude daran haben will, muss ihn gut pflegen – und dazu braucht es chemische Stoffe. Auch das sollte Palmer bedenken, wenn er nicht einen Holzweg einschlagen will.