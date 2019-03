Stuttgart – Sich weniger um die Sicherheit der Bürger auf den Straßen zu kümmern als um die Evaluation des Polizeistrukturgesetzes oder die Verschärfung des Polizeigesetzes, wirft die SPD-Landtagsfraktion Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor.

Denn speziell um Abhilfe gegen die gefühlte Unsicherheit der Menschen sollte sich eigentlich eine im Innenministerium angesiedelte Projektgruppe kümmern. So zumindest hatten es Grüne und CDU 2016 vereinbart.

Nach drei Jahren Grün-Schwarz gibt es die Projektgruppe noch gar nicht

Doch eine SPD-Anfrage an das Innenministerium ergab jetzt: Nach drei Jahren Grün-Schwarz gibt es diese Projektgruppe noch gar nicht. Die Evaluation des Polizeistrukturgesetzes und die Umsetzung der Änderungen, teilt Strobls Behörde mit, habe „erhebliche Ressourcen gebunden“. Man habe das Thema daher „außerhalb einer Arbeitsgruppe“ aufgegriffen. Vehement widerspricht Strobls Ministerium allerdings dem Vorwurf, das Innenministerium würde sich nicht um die Öffentliche Sicherheit kümmern. Dies sei „absurd und bewusst irreführend“, so Strobl.

Maßnahmen gegen gefühlte Unsicherheit der Menschen

Konkret sollte die Projektgruppe überlegen, wie einerseits die gefühlte Unsicherheit der Menschen und andererseits auch die konkreten Kriminalitätsformen wie Einbrüche, Straßenkriminalität, aber auch Pöbeleien und Belästigungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bekämpft werden können. Ein entsprechendes Konzept sollte mit der Polizei und den Städten und Gemeinden erarbeitet werden, damit „Angsträume im öffentlichen Raum gar nicht erst entstehen“, wie es im Koalitionsvertrag heißt.

Auf die Frage aber, ob die Projektgruppe überhaupt noch eingesetzt wird, bleibt das Innenministerium die Antwort schuldig. „Wer die Prävention nicht ernst nimmt, übersieht einen entscheidenden Baustein für die innere Sicherheit“, kritisiert SPD-Innenexperte und Vize-Fraktionschef Sascha Binder.

Dagegen verweist Strobls Behörde auf ein Bündel von Maßnahmen zur Kriminalprävention, die auch ohne die besagte Projektgruppe bereits erfolgt oder zumindest beschlossen seien. „Richtig ist: Gerade an Brennpunkten, in Stadtbezirken, die Probleme aufweisen, bringen wir schnell ganz gezielte Maßnahmen auf den Weg, um die Sicherheit im Land – und gerade auch das subjektive Sicherheitsbedürfnis – zu verbessern“, widerspricht Strobls Behörde. „Derjenige, der meint, die Kriminalität alleine mit einem Arbeitskreis bekämpfen zu können, dem wünschen wir viel Erfolg“, so Strobl. Die SPD handle nach der Methode: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde einen Arbeitskreis.“

Sascha Binder, SPD: "Wir wollen, dass sich die Menschen sicher fühlen"

Der SPD reichen die Maßnahmen des Innenministeriums nicht aus. „Wir wollen, dass sich die Menschen sicher fühlen“, so Binder. „Dazu gehört, dass die Kriminalitätsprävention durch städtebauliche Maßnahmen unterstützt wird, etwa durch die Gestaltung und Beleuchtung öffentlicher Plätze. Auch der mobilen Jugendarbeit und Projekten, die sich vor Ort mit Lärm und Vandalismus beschäftigen, muss mehr Bedeutung zukommen.“

Im Januar präsentierten die Grünen ein Sicherheitskonzept mit Fokus auf kommunaler Prävention. Auf die Frage, wie weit man damit bei der CDU gekommen sei, verweist Grünen-Innenexperte Lede-Abal vage darauf, dass man „in Gesprächen sei“. Die Zurückhaltung der Grünen könnte am schwelenden Konflikt um die Zukunft des freiwilligen Polizeidienstes liegen, dessen mittelfristige Auflösung von Grün-Rot beschlossen worden war; die CDU will ihn aber beibehalten.