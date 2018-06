Am Donnerstagnachmittag dauert es 17 Minuten, bis Fritz Kuhn kapituliert vor dem Unmut der Bürger. „So kann ich nicht weiterreden“ sagt der grüne Oberbürgermeister von Stuttgart und unterbricht die Generaldebatte zum Thema Wohnen. Die Demonstranten vom Bündnis „Mieterinitiativen Stuttgart“ verziehen sich nach draußen. Desinteressiert und unnahbar sei Kuhn, vor der Debatte sei er wortlos an ihnen vorbeigelaufen, sagt Petra R. (Name geändert) von der Initiative Liebknechtstraße. Dort sollen Häuser der städtischen Wohnungsgesellschaft SWSG abgerissen werden und einem Allianz-Bürogebäude Platz machen. Neun Familien müssen weichen, auf den versprochenen Ersatz warten sie seit Monaten. Angesprochen auf Kuhns Wahlversprechen von 2012, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, lachen die drei Frauen bitter. „Wir sind nur enttäuscht“, sagen sie.

Es ist keine einfache Beziehung zwischen Fritz Kuhn, 62, seit Januar 2013 Rathauschef, und seinen Bürgern. Die Stadtkasse ist voll, der Haushalt steht blendend da. „Stuttgart geht es saugut, das muss man immer wissen, auch beim Kritisieren“, sagt Kuhn. Aber die Stimmen werden lauter, die sagen, dass es dem OB an Konzepten fehle und er gar nicht wisse, was anfangen mit dem ganzen Geld. Dass in der Daimler- und Porsche-Stadt Fahrverbote drohen, macht die Sache nicht besser.

Vieles, was Kuhn vorangetrieben hat, ist im Alltag der Menschen noch nicht angekommen. Elektrobusflotte, bessere Luftqualität, neue Stadtbahn- und Expressbuslinien, eine überfällige Tarifreform für den Verkehrsverbund, Jobtickets für große Unternehmen – Kuhn verweist selbstbewusst auf seine bisherige Bilanz. „Also ich habe viel angestoßen im Sinne von nachhaltiger Entwicklung und Mobilität. Ich bin da richtig in den Nahkampf gegangen“, sagt Kuhn. „Da macht man sich in einer Gesellschaft, die sich angewöhnt hat, das Problem unter den Teppich zu kehren, nicht nur Freunde.“

Bürger der Stadt selbst aktiv

Die Bürger der Stadt haben unterdessen begonnen, sich in Initiativen zusammenzuschließen und eigene Konzepte voranzutreiben. Ob die ungebrochen aktiven Stuttgart-21-Gegner, das Kultur- und Architekturbündnis „Aufbruch Stuttgart“ um den prominenten SWR-Moderator Wieland Backes oder die vereinten Mieterinitiativen. „Es ist gut, wenn es aus der Bürgerschaft Initiativen gibt, wohin die Stadt gehen soll" sagt Kuhn. "Aber es ist ja nicht so, dass man das, was Bürger vorschlagen, auch machen muss. So kann doch Politik nicht gehen. Es wird geprüft und dann vom Gemeinderat entschieden.“ Und er verweist Kuhn auf das Konzept „Eine Vision für Stuttgart“, das er vor gut einem Jahr dem Gemeinderat vorgelegt hat. „Viele reden nur vom Begriff Vision. Ich habe ein Papier vorgelegt, was ich mit der Stadt vorhabe. Ökologie und Ökonomie zusammenbringen und unter sozialen Gesichtspunkten reflektieren. Das ist eine Herausforderung“, sagt Kuhn.

„Ein Papier schon nach vier Jahren“, lobt der „Aufbruch Stuttgart“ ironisch. Wieland Backes verweist darauf, dass die „Aufbruch“-Gründungsveranstaltung den gleichen Titel trug – aber schon drei Monate vor dem OB-Papier. Ärgert sich Kuhn über die Bewegung, die sogar einen eigenen Architektenwettbewerb ausgeschrieben hat für die City? „Ich habe keinen Grund zum Ärger“, sagt Kuhn kühl. „Ärger ist für mich keine Kategorie.“

Werdegang seit Wechsel nach Stuttgart

Als der grüne Bundespolitiker von fünf Jahren zurück in seine schwäbische Heimat wechselte, auch weil sich in Berlin wenig Perspektiven für ihn boten, wurde ihm zugetraut, die durch Stuttgart 21 zerstrittene Stadt zu befrieden. Aber auf dem Schreibtisch lagen noch andere Kaliber: Stau- und Baustellenhauptstadt der Republik, Luftschadstoffbelastung, der täglich drohende Infarkt des öffentlichen Nahverkehrs in der Region, Zuzug, explodierender Miet- und Immobilienpreismarkt und keine freie Fläche. Das alles musste Kuhn mit sehr speziellen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat angehen: Mehrheiten gibt es mit Schwarz-Grün, Grün-Rot-Rot oder Schwarz-Rot-Gelb. Kuhn bevorzugtes Bündnis mit der CDU bröckelt. Fraktionschef Alexander Kotz läutete am Donnerstag bereits den Kommunalwahlkampf 2019 ein: „Wir haben damals gehofft, dass Sie Konzepte vorlegen, um die Stadt voranzubringen“, so Kotz in der hitzigen Generaldebatte Richtung Kuhn. „Aber nach fünf Jahren sind wir enttäuscht.“

Kuhn lässt Kritik nicht an sich heran

Kuhn lässt das an sich abprallen. „Politik geht heute nicht ohne Konflikte und Auseinandersetzungen“, sagt er. „Und ich bin ein OB, der den Konflikten nie ausweicht. Nur so kann man sie lösen." Aber hält sich für beliebt in der Stadt, in der sein Amtsvorvorgänger Manfred Rommel für alle Zeiten die Messlatte gelegt hat? Er werde freundlich gegrüßt, wenn er durch die Stadt laufe, berichtet Kuhn. Dass viele Menschen ein Schwätzchen mit ihm halten wollten, das wertet er als gutes Zeichen. „Ich bin mittendrin. Aber ich mache nicht auf Everybody’s Darling“, sagt er.

Die Kritik, sagt er, fasse ihn nicht an. "Ich bin 62 Jahre alt und schon lange in der Politik auf verschiedenen Ebenen. Das Rumgenörgele ist nicht meine Welt. Ich frage mich nicht täglich, ob es jemand nicht einsieht, was ich für ein Held bin. Diese Sorgen habe ich nicht.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein