Bis zu 32 Grad im Breisgau erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Meist wird es sonnig, im Bergland ist mit Quellwolken sowie einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Der Donnerstag präsentiert sich mit Quellwolken am Nachmittag, aber fast überall trocken mit bis zu 31 Grad am Oberrhein.

Am Wochenende kommt dann der Regen

Am Freitag erreicht eine Kaltfront die Rhein-Neckar-Region und zieht im Tagesverlauf über Baden-Württemberg. Bei maximal 27 Grad wird es nach DWD-Angaben vom Dienstag stark bewölkt und regnerisch. Nur in Oberschwaben bleibt es noch länger trocken. Passend zum astronomischen Herbstanfang am Sonntag wird das Wochenende im ganzen Ländle regen- und wolkenreich, die Höchsttemperaturen liegen noch bei maximal 20 Grad. (dpa)

