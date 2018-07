von dpa

Der Hochsommer legt sich in Baden-Württemberg weiter ordentlich ins Zeug. „Die Hitzewelle setzt sich fort und hat am Dienstag ihren Höhepunkt“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Verbreitet könne es dabei Temperaturen von bis zu 36 Grad geben. Selbst in der Nacht soll es in den Großstädten nicht kühler als 20 Grad werden.

Große Abkühlung ist nicht in Sicht

Eine kleine Atempause könnte es in einigen Bereichen des Landes am Mittwoch geben, allerdings verbunden mit dem Risiko von Starkregen, Hagel und Blitzschlag. Denn gegen Abend sollen nach der Vorhersage des DWD Gewitter aufziehen.

Heißer Sommer Der Sommer legt noch einen drauf Lesen Sie auch

Große Abkühlung ist dabei allerdings nicht zu erwarten. Am Donnerstag soll es bis zu 32 Grad warm werden. Zum Wochenende können die Temperaturen dann wieder steigen. „Ein Wetterumschwung ist bis nächste Woche nicht in Sicht“, sagte der Meteorologe.

Hotline für Hitze-Geplagte eingerichtet

Die Krankenkasse DAK in Stuttgart bietet am Mittwoch und Donnerstag für Hitzegeplagte eine telefonische Sondersprechstunde mit mehreren Ärzten an. Dort gibt es Beratung zu gesundheitlichen Beschwerden durch die hohen Temperaturen. Patienten mit Bluthochdruck oder Diabetes bekämen ebenso Tipps wie Eltern von Kleinkindern. Kunden aller Krankenkassen könnten die kostenlose Hotline 0800 1111 841 nutzen, teilte die DAK mit. Ein Rat gelte immer, ob beim Sport oder bei der Arbeit: viel trinken, am besten Wasser.

Eine Schattenseite des Sommers ist die steigende Zahl von Badeunfällen. Im Hohenlohekreis starb ein Sechsjähriger im Krankenhaus, nachdem er am Sonntag von Badegästen zunächst aus einem See gerettet worden war. Beim Schwimmen in einem Baggersee im Kreis Karlsruhe ertrank zudem ein Mann. Der 30-Jährige war nach Polizeiangaben vermutlich betrunken, als er am frühen Sonntagabend mit seiner Luftmatratze in den See stieg. Familienangehörige entdecken ihn später leblos im Wasser. Am Sonntag starb im Kreis Waldshut ein 83 Jahre alter Mann im Rhein.

Pegel der Gewässer sinken weiter

Die Wasserstände in Baden-Württembergs Flüssen sanken zum Wochenbeginn indes weiter. Der Rhein bei Karlsruhe (Pegel Maxau) stand am Montagmorgen nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale bei 3,77 Metern und führte 638 Kubikmeter Wasser je Sekunde. Ein deutlich niedrigerer Pegelstand von 3,20 Metern war jedoch am 22. September 2003 erreicht worden (420 m3/s). Für die Schifffahrt bedeutet das Niedrigwasser bereits erhebliche Einschränkungen.

Landesweit liege aber noch keine ungewöhnliche Niedrigwassersituation vor, hieß es im Lagebericht. Für die nächsten Tage erwarten die Experten wegen fehlender Niederschläge weiter sinkende Wasserstände.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein