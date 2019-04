Es wäre ein Bauprojekt, dass die riesigen Dimensionen des Europa-Parks noch einmal in den Schatten stellen würde: Der Investor Guido von Hoogdalem möchte nahe des Freizeitparks ein riesiges Ferienressort mit Hotels, Parkplätzen und einem 10 000 -Auto-Parkhaus errichten.

Dazu möchte er ein Gelände bebauen, die zwischen der A5 und dem künftigen Wasserpark liegt. Das Grundstück ist einen Quadratkilometer groß, das ist mehr als die doppelte Fläche der Insel Mainau.

Für einen Teil des Geländes habe van Hoogdalem sich bereits eine Kaufoption gesichert, berichten Medien. Die Bürgermeister der Gemeinden Rust und Ringsheim haben jedoch bereits beschlossen, auf dem Gelände in den kommenden fünf Jahren keine Bebauung zu ermöglichen.

"Verrummelung" der Region

Die Hälfte der Fläche ist in kommunalem Besitz. Van Hoogdalem schreckt das nicht ab: "Wenn nicht in fünf Jahren, dann realisiere ich es vielleicht in zehn Jahren", sagte er gegenüber einer Zeitung. Kritik kam von Naturschützern. Der BUND sprach von einer "Verrummelung und Europaparkisierung" der Region.

Van Hoogdalem hatte zuletzt am Brieznersee im Berner Oberland ein Hotelressort errichten wollen, das Projekt aber nach Finanzierungsproblemen noch vor Baustart weiterverkauft.