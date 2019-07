Michael Bloss, 32 Jahre alt, groß gewachsen, Dreitagebart, blondes Strubbelhaar, offenes Hemd und Jeans, kommt zum Treffen im Schatten der Palmwedel im Café Planie direkt von einer Diskussion mit Schülern in einem Stuttgarter Gymnasium. „Zwei Stunden zehnte Klasse, die haben nur Fragen zum Klima gestellt und waren extrem gut vorbereitet“, sagt er und freut sich darüber.

Politiker der neuen Generation

Der Grünen-Politiker, Klima- und Umweltexperte und frisch gebackene Europaabgeordnete tritt sympathisch und bescheiden auf. Er ist einer aus der neuen Generation Politiker, auf den die Schüler ihre Hoffnungen setzen, die freitags für den Klimaschutz auf die Straßen gehen.

Michael Bloss im Gespräch mit Schülern im Europa-Wahlkampf auf dem grünen Sofa in Singen. | Bild: Biehler, Matthias

Der alte Slogan „Hast du einen Opa, schick‘ ihn nach Europa„, der aufkam, als Parteien vorwiegend Politiker am Ende ihrer Laufbahn ins Europäische Parlament schickten, gilt für die Generation Bloss nicht mehr. Michael Bloss steht erst am Anfang, und er will nichts weniger als die Welt retten.

Schon als Schüler mittendrin

Der Kampf für den Klimaschutz und den Erhalt des Ökosystems Erde ist das Thema seines bisherigen Lebens – und jetzt ist er damit im Auges des Sturms gelandet. Schon als Achtklässler lieferte er seiner entsetzten Lehrerin statt eines Kurz-Referats über erneuerbare Energien eine 60-Seiten-Abhandlung ab, er war auf den Straßen gegen Kernkraft und Umweltzerstörung, wurde mit 16 Jahren aus Protest gegen die Regenwald-Abholzung zum Vegetarier, war später bei vielen Greenpeace-Aktionen mittendrin.

Auslandszivildienst in Ghana

Es folgte der Auslandszivildienst bei einem Aufforstungsprojekt in Ghana, bei dem ihm klar wurde, wie „unsere Lebensweise in Europa mit den Problemen vor Ort zusammenhängt“, sagt Bloss. Es folgte ein internationales Masterstudium, eine Beraterstelle bei den Vereinten Nationen. Bloss war Sprecher der Europäischen Grünen Jugend, Referent bei Ska Keller, der Grünen-Vorsitzenden im EU-Parlament.

Im EU-Parlament sind politische Botschaften auf der Kleidung erlaubt, im Bundestag nicht. Für Ska Keller, die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, arbeitete Bloss vier Jahre lang als persönlicher Referent. | Bild: FREDERICK FLORIN

„Mir war immer klar: Ich will etwas verändern, und Europa als Schnittstelle ist ein guter Platz dafür, das geht nur gemeinsam“, sagt er. „Im Büro von Ska Keller habe ich viel Erfahrungen gesammelt, war immer selbstständig in der Klimabewegung aktiv, aber ich konnte nie selbst Politik machen. Dann wollte ich das probieren.“

Gänsehaut-Moment im Parlament

Es klappte. Seit zwei Wochen ist Michael Bloss selbst Mitglied des Europäischen Parlaments, der jüngste von insgesamt zwölf EU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg, einer von drei Grünen aus dem Land. „Die konstituierende Sitzung, als ein Streichquartett die Europahymne spielte, das war ein richtiger Gänsehautmoment“, berichtet Bloss.

„Wir sind Europa„

In diesem Moment, als die Abgeordneten aus allen EU-Nationen zusammen kamen, mein Team war da, mein Zwillingsbruder und meine Schwester, da hatte ich das Gefühl: Wir sind Europa.“ Schräg findet er, dass die Briten im neuen Parlament noch dabei sind. „Nigel Farage und seine Leute haben dem Parlament bei der Hymne den Rücken zugedreht“, sagt er, „und auch sonst provozieren sie und blöken dazwischen.“

Kaum Publikum bei der ersten Rede

Seine erste Rede hat Michael Bloss schon hinter sich, es ging um die Feinstaub-Belastung in Stuttgart und was man hier dagegen tut. „Klar war ich aufgeregt“, berichtet er. „Es hat gut geklappt. Leider waren nicht viele Abgeordnete da, zeitgleich war auch Grünen-Fraktionssitzung. Das war natürlich ein bisschen traurig.“ Die Rede steht auf Youtube, sein Englisch klingt professionell. In seinen Fachausschüssen kommt er natürlich öfter zu Wort.

Manuskript für einen Redebeitrag in einer Ausschusssitzung. | Bild: Michael Bloss

Bloss ist im Energie-, Industrie- und Forschungsausschuss und dem Umweltausschuss untergekommen – beides zentral für den Klimaschutz. Insgesamt sagt er: „Es fühlt sich sehr, sehr gut an.“

Immer noch im WG-Zimmer

Manches hat sich für ihn verändert, manches nicht. Er brauchte ein paar neue Sachen für den Kleiderschrank, fair gehandelt und hergestellt natürlich. In Brüssel ist er aber einmal wieder in seine alte WG mit zwei Studenten gezogen, auch sein Standbein in Stuttgart ist derzeit ein WG-Zimmer. Aber als EU-Abgeordneter in zwei der für die Wirtschaft wichtigsten Ausschüsse ist er über Nacht zu einem begehrten Gesprächspartner für Interessensvertreter geworden.

Dort angekommen, wo an den Stellschrauben gedreht werden kann: Michael Bloss bei einer Ausschusssitzung im EU-Parlament. | Bild: Michael Bloss

„Es ist unglaublich, wie viele Lobbyisten in Kontakt kommen wollen, das hätte ich nicht so erwartet“, sagt Bloss. „Ich finde es schwierig, zu entscheiden, wen man trifft und wen nicht.“ Machtlosigkeit oder begrenzten Einfluss als Rädchen in einer kleinen grünen Fraktion im EU-Parlament empfindet er nicht.

Sitzungssaal des EU-Parlaments in Straßburg: Die Grünen sitzen im Block links von der Mitte. Der Platz von Michael Bloss ist dort in der fünften Reihe, dritter von links. | Bild: FREDERICK FLORIN

Im Gegenteil. „Ich spüre da schon eine starke Verantwortung, vor allem auch als junger Mensch mit Klima-Schwerpunkt“, sagt Bloss. „Und solange es diese Bewegung auf der Straße gibt, solange können wir auch im Parlament vieles erreichen, an vielen kleinen Stellschrauben drehen“, sagt er.

Konstanz Teure Parkplätze, weniger Beton und Fleisch sowie mehr Solaranlagen: Mit diesen Maßnahmen will Konstanz das Klima schützen Das könnte Sie auch interessieren

„Zum Beispiel beim CO²-Preis, da geht etwas voran. Der CO²-Preis soll im Emmissionshandel auf mindestens 40 € steigen. Wenn man etwas erreichen will, das große Auswirkungen hat, dann muss man genau das machen.“ Das hat er auch den Stuttgarter Schülern am Morgen genau erklärt. Und die haben jetzt noch mehr Argumente dafür, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Wann immer es geht, wird Michael Bloss dabei sein.