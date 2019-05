Verteidiger-Routinier Moritz Müller wird das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei als Kapitän anführen. Das sagte Bundestrainer Toni Söderholm am Dienstag in Mannheim vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die USA (19.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) der Deutschen Presse-Agentur. Der 32-jährige Müller spielt in der Deutschen Eishockey Liga für die Kölner Haie und gehört in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) schon länger zum Kreis der Führungsspieler.