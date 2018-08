Blumberg/Neuhaus – An der Grenze des Schwarzwald-Baar-Kreises und des Kantons Schaffhausen wurde am Mittwoch ein Stück Internetgeschichte geschrieben. Unterhalb der B 27 bei Blumberg-Neuhaus nahmen Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident, Innen- und Digitalminister Thomas Strobl, Schaffhausens Regierungspräsident Christian Amsler sowie Landrat Sven Hinterseh, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, einen neuen Internet-Knotenpunkt in Betrieb. Das Glasfasernetz des Zweckverbands ist nun mit dem Hauptknotenpunkt Zürich verbunden.

Sie freuen sich am Schacht über den Glasfaser-Lückenschluss, von links Landrat Sven Hinterseh, Alexander Knobel und Daniel Kyburz von den Betreiberfirmen, der braungebrannte Digitalminister Thomas Strobl und Schaffhausens Regierungspräsident Christian Amsler. Bild: Roland Sigwart | Bild: Roland Sigwart

Innerhalb von ganzen vier Millisekunden sei man von hier nun über Zürich und Basel am Hauptknotenpunkt Frankfurt, doppelt so schnell wie die normal üblichen acht bis zehn Millisekunden, sagte Alexander Knobel von der Betreiberfirma Stiegeler IT. Möglich sei das, weil auf dieser Route weniger Knotenpunkte anderer Firmen seien. Und durch die unbürokratische Kooperation von Stiegeler mit der regionalen Schweizer Betreiberfirma Sasag, der sie ein Netzentgelt bezahlt.

Möglich wurde das auch durch die guten Beziehungen des Schwarzwald-Baar-Kreises und seines Zweckverbands mit dem Kanton Schaffhausen, und durch die Breitbandförderung des Landkreises durch das Land Baden-Württemberg, die bei mittlerweile 24,5 Millionen Euro betrage, so Landrat Sven Hinterseh. Vor allem für die Unternehmen, so Hinterseh, sei die schnelle Leitung, deren Kapazität man noch erweitern könne, ein großer Vorteil.

Was dies für das Land Baden-Württemberg, den Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Blumberg bedeutet, erklärte Digitalminister Thomas Strobl: „Diese Glasfaseranbindung ist ein digitaler Brückenschlag zwischen Deutschland und der Schweiz. Sie verdeutlicht einmal mehr, dass die Digitalisierung an Ländergrenzen keinen Halt macht. Auf der deutschen Seite ist die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes vor allem für die Stadt Blumberg, genauer den Stadtteil Neuhaus, ein Quantensprung: Anstelle von zwei Megabit pro Sekunde haben wir in Neuhaus nun die Grundlage für gigabitfähige Infrastrukturen direkt bis zur Haustür geschaffen. Das ist eine großartige Leistung, zu der ich den Schwarzwald-Baar-Kreis und vor allem die Stadt Blumberg beglückwünsche. Herzlich Willkommen im Gigabit-Zeitalter!“

Schaffhausens Regierungspräsident Christian Amsler freute sich gleich mehrfach: Die Inbetriebnahme des Knotenpunkts zeige einmal mehr, dass „die Grenze“ mehr auf der Landkarte vorhanden sei als in den Köpfen. Als derzeitiger Präsident der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), die für zehn Millionen Menschen stehe, habe er auch dort die Digitalisierung als Schwerpunkt gesetzt. Ebenso als Präsident der Hochrheinkomission. Im Bodenseeraum laufe derzeit eine Aktion mit den besten Beispielen aus dem Digitalisierungsbereich.

Amslers Kollege Regierungsrat Martin Kessler, der das kantonale Baudepartement Schaffhausen leitet, bekräftigte die Aussagen. Seine sonstigen Schwerpunkte wie die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke oder der Ausbau der Gäubahn von Stuttgart bis Zürich, wo Deutschland in der Pflicht stehe, kämen nur mühsam voran. Der neue Knotenpunkt zeige, „dass zwischen beiden Ländern eine sehr gute Zusammenarbeit stattfinden kann.“

Der Knotenpunkt soll künftig auch anderen deutschen Landkreisen zugute kommen. So war bei der Inbetriebnahme war auch Hilzingens Bürgermeister Rupert Metzler mit dabei.

Breitband Unter Breitband-Internetzugang versteht man einen Zugang zum Internet mit hoher Datenübertragungsrate, die vielfach schneller sind als ältere Techniken wie der Telefonmodem- oder ISDN-Einwahl, die als Schmalbandtechniken bezeichnet werden. Der 2014 Zweckverband Schwarzwald-Baar will ein Netz von 350 Kilometern aufbauen, davon sind 250 Kilometer schon gebaut. (blu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein