Konstanz – Das Kloster Hegne vollzieht am Sonntag einen Führungswechsel: Schwester Benedicta-Maria Kramer gibt den Stab an Maria Paola Zinniel weiter. Maximal neun Jahre lang darf eine Schwester an der Spitze des Klosters und Provinzhaus in Hegne stehen. So sehen es die Statuten der franziskanisch orientierten Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz vor, und so vollziehen es die beiden Schwestern auch. Also räumt die scheidende Oberin nach neun Jahren ihr Büro mit den schweren Doppeltüren.

Hinter Benedicta-Maria (64) liegt ein bewegtes knappes Jahrzehnt in der Führung. Am spannendsten war der Ausbau des Seniorentrakts im Kloster, berichtet sie. Um die Zimmer und Funktionsgebäude auf den Stand der Zeit zu bringen, wurden die bejahrten Kolleginnen für drei Jahre in den Schwarzwald in ein Kloster in Neusatzeck (Nordschwarzwald) umgesiedelt. Das rief nicht nur Begeisterung hervor. Doch waren die alten Damen begeistert, als sie zurückkamen und sich auch sanitärtechnisch im 21. Jahrhundert wiederfanden. Bauen ist eines der häufigsten Worte, das die Schwester verwendet. Bauen und Beten. In Hegne wird viel umgebaut, dazugebaut, ausgebaut – und rückgebaut.

Nun freut sich die gebürtige Wahlwieserin auf ein halbes Jahr Auszeit. Diese wurde ihr von der Ordensleitung in Ingenbohl (Schweiz) verordnet. Die sechs Monate verbringt sie außerhalb des Stammklosters, erst in Bad Wörrishofen im Allgäu, dann in Österreich. In Zukunft wird sie dann im klostereigenen Hotel St. Elisabeth arbeiten und die Gäste dort begleiten. Wenn sie von ihrer Zukunft berichtet, wirkt sie ruhig und konzentriert. Das Zurücktreten empfindet sie nicht als Zurückstufen. Nach neun Jahren ist es Zeit für anderes.

Ihre Nachfolgerin kennt das Geschäft bestens. Als Teil des Leitungskreises aus fünf Personen war sie bereits an vielen Planungen beteiligt. Maria Paola ("bitte ohne Bindestrich") war sie vor allem mit den heiklen Bausachen befasst. Die gelernte Sozialpädagogin wirkte viele Jahre in einer Niederlassung des Klosters in Sigmaringen. Seit 12 Jahre bereits sitzt sie in der Provinzleitung und war zuständig zuletzt für die Regiebetriebe (Haustechnik, Hauswirtschaft, Gäste). Vor allem auf den Fuhrpark hatte sie ein strenges und liebevolles Auge; die gebürtige Schwäbin (aus Gäufelden) bekennt: "Ich fahre gerne Auto."

In ihrem neuen Amt wird ihr freilich eine andere Gabe zugute kommen: Maria Paola gilt als begnadete Organisatorin. Dieses Talent wird die benötigen. Denn mitten im Umbruch tritt sie an die Spitze des Klosters. Vor einigen Monaten wurde die gesamte Anlage in eine Stiftung überführt. Nun soll das juristische Konstrukt mit Leben gefüllt werden.

Die Stiftung ist eine Art Überlebens-Versicherung. Sie sorgt für den Fall vor, dass eines Tages kaum mehr Schwestern in Hegne wohnen werden. Bereits jetzt liegt der Altersschnitt bei 79,64 Jahren, berichten die beiden Franziskanerinnen trocken. Die Stiftung macht das Kloster unabhängig von der Anzahl der Schwestern. "Wir werden in Zukunft noch mehr brauchen, die für uns arbeiten", sagt die designierte Oberin. Sie ahnt: "Irgendwann gibt es uns nicht mehr."

Die Stiftung sorgt für diesen Fall vor: Betriebe wie Hotel oder Pflegeheim werden eines Tages auch laufen, wenn es nur noch eine Handvoll Schwestern geben sollte. Die Rechtsform baut also weit in die Zukunft. Sie sichert Arbeitsplätze und rettet Substanz. Beide Oberinnen – die scheidende wie die zukünftige – haben daran mitgewirkt.

Kloster Hegne wurde 1895 aufgebaut. Seitdem versteht es sich nicht als kontemplativer Orden, sondern als katholische Gemeinschaft von Frauen, die sich vor allem sozial und schulisch betätigen. Filialen: Die Schwestern aus Hegne waren früher in vielen Orten aktiv. Sie wirkten vor allem dezentral und lebten in kleinen Konventen. Am Singener Krankenhaus waren zeitweise 70 geistliche Schwestern eingesetzt.

Die Schwestern aus Hegne waren früher in vielen Orten aktiv. Sie wirkten vor allem dezentral und lebten in kleinen Konventen. Am Singener Krankenhaus waren zeitweise 70 geistliche Schwestern eingesetzt. Vincentius-Krankenhaus: Einer der bekanntesten Orte mit Hegner Engagement war das Vincentius in Konstanz. Das Kloster war dort Eigentümer. Inzwischen ist die Klinik an die Stadt Konstanz verkauft und das Gebäude abgerissen. Kurz vor dem Abriss wurde ein Foto zweier Schwestern auf die Fassade angebracht – als Erinnerung und Würdigung der Knochenarbeit, die dort geleistet worden war. (uli) .Die Schwestern und das Spital: Ein Rückblick auf das Vincentius-Krankenhaus. www.sk.de/9640030

