„Möglich ist dies auch deshalb, weil bei uns im Süden mit viel Kreativität und Leidenschaft immer wieder neue, teils überraschende Angebote entwickelt werden“, sagt Andreas Braun, Chef der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW). Eine Auswahl neuer Ausflugsziele:

Für Schwindelfreie: Sie ist 360 Meter lang, 60 Meter hoch und gerade einmal 120 Zentimeter breit: Die neue Hängebrücke in Bad Wildbad verbindet den Sommerberg mit dem Baumwipfelpfad und bietet Ausblicke über den Schwarzwald. „Pures Adrenalin“, versprechen die Macher. Zudem schließt das Abenteuerziel unmittelbar an den Bad Wildbader Märchenpfad an, so dass der Ausflug direkt weitergehen kann.

Für Abenteurer: Zelten im Wald ist eigentlich verboten. Eine Ausnahme gibt es jedoch seit Neustem, nämlich sechs Trekkingcamps im Schwarzwald, von denen drei im National-Park Schwarzwald liegen. Die Camps findet nur, wer die GPS-Daten kennt und zu Fuß dorthin gelangt. Bis zu drei Zelte haben demnach Platz, es gibt eine Feuerstelle und ein kleines Toilettenhäuschen. Verpflegung und Wasser müssen die Abenteurer selbst im Gepäck haben.

Für Kunstsinnige: Seit Juni vereint die Mannheimer Kunsthalle sieben sogenannte Kuben, die um einen großen Lichthof gruppiert sind - als Hommage an die Quadratestadt und ihren einzigartigen Stadtgrundriss. Bis zum 9. September können Gäste zudem die erste große Sonderausstellung besuchen - sie widmet sich dem kanadischen Fotokünstler Jeff Wall.

Für Natur- und Bergfreunde: Der Tettnanger Hopfen - auch „grünes Gold“ genannt - ist ein baden-württembergischer Exportschlager und geschätzt bei Braumeistern. In der Nähe des Bodensees kann man ihn auf dem Hopfenpfad zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Als Ziel des Ausflugs wartet das Hopfenmuseum „Hopfengut No. 20“ mitsamt Brauerei.

Für Hobby-Archäologen: Seit vergangenem Jahr gehören die Höhlen und die Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb zum Unesco-Welterbe. Grund: Die Höhlenfunde seien von „herausragendem, universellen Wert für die Menschheit“, wie die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur erklärt. Rund um die Vogelherd-Höhle finden sich im „Archäopark“ steinzeitliche Mitmachstationen. (dpa)

