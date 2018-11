Stuttgart – Nach der heftigen Kritik an seinen Äußerungen über junge Intensivtäter will sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) „wieder staatstragender verhalten“. Aber in der Sache zeigt sich der Grünen-Politiker unnachgiebig: „Gruppenvergewaltiger werde ich Männerhorden nennen, so lang ich lebe.“ Derzeit würden die Experten verschiedener Ministerien nach Lösungen für Intensivtäter unter den Asylbewerbern suchen, die noch keine schwere Straftat begangen haben, deren Verhalten aber nicht hinnehmbar sei. Einzelheiten könne er noch nicht benennen.

Kretschmann hatte es im Interview mit dieser Zeitung am vergangenen Wochenende ungewöhnlich scharf formuliert: „Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden.“ Solche Gruppen müsse man trennen und einige „in die Pampa schicken“. Der Direktor des in Mannheim ansässigen Instituts für Deutsche Sprache, Henning Lobin, nannte die Wortwahl verletzend: „Den Begriff "Horde" auf Menschen zu beziehen, ist immer nur abwertend.“ Die zehn häufigst genutzten Adjektive zu diesem Begriff – von marodierend, plündernd über barbarisch bis hin zu mordend – seien hochgradig negativ. Der Regierungschef habe bei seiner Wortwahl den herabwürdigenden Zusammenhang, in dem das Wort steht, nicht ausreichend bedacht oder auch bewusst entstehen lassen. Kretschmann hat laut Lobin mit dem Begriff „Horden“ auch den Bereich der saloppen Sprachwahl verlassen. Insgesamt habe er ein „biologistisches Gesamtszenario“ beschrieben, wie es für Mitglieder seiner Partei ungewöhnlich sei.

Kretschmann beklagt Ungleichbehandlung für Politiker

Der grüne Regierungschef räumte ein: „Das war keine erfolgreiche Aktion, die nur zu Missverständnissen geführt hat.“ Er beklagte eine Ungleichbehandlung für Politiker: „Wenn man redet, wie normale Menschen, bekommt es einem nicht so gut.“ Unterstützung bekam Kretschmann vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne): „Ich würde mir wünschen, dass wir in öffentlichen Debatten nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und dass in der politischen Auseinandersetzung weniger bewusst missverstanden wird.“

Als Ausgangspunkt seiner Überlegung nannte Kretschmann die Gruppe junger Asylbewerber, die im Frühjahr in Mannheim „die Stadt wochenlang tyrannisiert hat“. Die Umtriebe seien gestoppt worden durch Trennung. Solche Täter müssten dort hingeschickt werden, wo sie keine Gleichgesinnten treffen und nix los ist. „Das meinte ich mit Pampa.“

Was geschah in Freiburg? Innenminister Strobl muss heute im Innenausschuss des Landtags über die Ermittlungen zur Freiburger Gruppenvergewaltigung berichten. In der Nacht zum 14. Oktober sollen mehrere junge Männer eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Die wichtigsten Fakten: .Wie viele Personen sind verhaftet? Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Darunter sind sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und ein 25-jähriger Deutscher. Die Polizei sucht nach zwei weiteren Verdächtigen, von denen DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden. .Wurden bei den Ermittlungen Fehler gemacht? Die Polizei bestreitet das. Sie verweist darauf, dass der Hauptverdächtige Majd H. zunächst nicht aufgefunden werden konnte. Der 22-jährige Syrer soll in der Tatnacht die Disco mit der 18-jährigen Studentin verlassen und sie vergewaltigt haben. Danach kam es zu der Gruppenvergewaltigung. Heikel ist: Die Staatsanwaltschaft stellte bereits am 10. Oktober einen Haftbefehl gegen Majd H. aus. Die Vergewaltigung war in der Nacht auf den 14. Oktober. Majd H. wurde jedoch erst am 21. Oktober festgenommen. .Kommt es häufiger vor, dass Haftbefehle nicht vollstreckt werden? Ende März 2018 waren in Baden-Württemberg knapp 20 000 Haftbefehle offen. 85 Prozent davon sind Vollstreckungshaftbefehle. Hier geht es um kleinere Delikte, also wenn zum Beispiel eine Geldstrafe nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt wird. .Und die übrigen Haftbefehle? Bei diesen liegen schwere Straftaten vor. Die Täter sind auf der Flucht und werden von der Polizei gesucht. .Wie stellt sich die Situation beim Freiburger Hauptverdächtigen dar? Der Asylsuchende Majd H. fiel in Freiburg seit 2015 durch Delikte auf, die sich zum Teil in seinem sozialen Umfeld abspielten. Danach nahm die Schwere der Straftaten zu. Hier soll es sich um Exhibitionismus und sexuelle Nötigung gehandelt haben, jedoch weiter in seinem „sozialen Nahraum“, so die Polizei. Erst nach der Vergewaltigung, einer schweren Straftat im öffentlichen Raum, intensivierte die Polizei ihre Fahndungsbemühungen. .Ist Innenminister Strobl unter Druck? Ja. Obwohl er auf Einzelfälle kaum Einfluss hat, ist er als Minister zuständig für die Polizei. Strobl wird vorgeworfen, er habe das Vorgehen der Beamten in Freiburg nicht klar und nachvollziehbar kommuniziert. .Welche Rolle spielt die Justiz? In einer parlamentarischen Anfrage soll Justizminister Guido Wolf (CDU) erläutern, ob der Hauptverdächtige Majid H. bereits früher hätte verurteilt werden müssen. „Das Justizministerium hat inzwischen einen Bericht der Staatsanwaltschaft Freiburg über die Verfahren gegen den Hauptverdächtigen angefordert“, sagt sein Sprecher. (mis)

